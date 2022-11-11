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卸任後內地傳媒專訪 林鄭稱信修例正確 京「曾關心失眠否」

【明報專訊】前特首林鄭月娥卸任後首次受訪，近日接受內地「南方網」訪問，回顧反修例風波，稱仍相信修訂《逃犯條例》以履行香港的國際義務是正確，指風波期間面對質疑無可避免，亦承認「有打擊」，但中央及家人的支持是她保持堅定的力量來源，又說中央從未懷疑其能力，更關心她有否失眠，她稱自己不會。

談丈夫：佢嘅支持係唔需要說話

重提2019年反修例風波，林太表示除了獲中央支持，家人支持亦是她堅持的原因。她指家人承受很大壓力，說時更一度哽咽，稱兒子在學校曾受人身攻擊。談到丈夫林兆波，林太笑言對方「基本上不說話，佢嘅支持係唔需要說話，總之在你身邊」，夫婦二人已去到一個毋須說話的境界。她稱，家人都專注學術，對她的工作不了解亦無興趣，但始終信任。

她又重申，當時修例以履行香港的國際義務、防止香港變成「逃犯天堂」是正確，自己受質疑是無可避免，亦理解很多人動搖，甚至是平日支持政府的人都質疑政府有否辦法「止暴制亂」。

盼推廣一國兩制 指不需新崗位

她稱希望日後可多推廣一國兩制，但問到未來會否有新崗位做相關工作，她認為不需要，但希望到內地遊覽時，有機會到國家的重點大學就一國兩制講課。

卸任4個多月，林太不止一次在街市被拍到，她在訪問中稱對新生活「非常習慣」，因卸任後有另一角色，就是家庭主婦，又說很希望做個普通人，做回丈夫的太太及兩個孩子的媽媽，其中一定要做的是煮飯，她特別喜歡逛濕街市。

相關字詞﹕一國兩制 林兆波 反修例風波 林鄭月娥

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