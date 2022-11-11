8．31案 控方第三證人：拍片遭搶手機

被告簡梓濱（23歲）、連俊雄（21歲）及卓嘉豪（26歲）被控暴動、刑毁及搶劫等共7罪。從事零售的證人Z稱，當晚約10時15分下班後乘港鐵，她在旺角站目睹多名蒙面者阻擋車門關上，有人嚷要等待他人上車，Z着蒙面者不要阻礙他們收工回家，及後車內有人叫「有個阿叔有鎅刀」，蒙面者和其他乘客開始發生衝撞。

Z續指，蒙面者在太子站下車，有人投擲水樽，挑釁車內乘客，又以雨傘向前戳。港鐵廣播指已經報警，Z遂離開車廂，她聽見有敲擊聲並拍片，其間遭人搶去手機。Z被指摘打人，她認為「他們想煽動其他人攻擊我」；Z隨即被人環抱腰間、阻撓追上前。Z稱欲拾起跌落地上的眼鏡時，有人腳踢眼鏡掉進月台縫隙，同時她被推撞向幕門，形容當時「好嬲、好憤怒」。

太子警署關閉

改秀茂坪報案

Z在現場向警員求助，對方指示她到警署報案；太子警署已關閉，Z最終到秀茂坪警署報警，男友替她取回手機。Z說未能認出搶手機等人。

Z事後發現手臂刮損，右手無名指腫傷骨折，經手術曾以鋼針固定。她稱現時手指靈活度大減，無法正常彎曲，因關節腫脹不能穿戴以前買的戒指。Z表示因本案損失眼鏡和電話繩扣，總值約7200元。

【案件編號：DCCC 737/20】

（反修例風暴）