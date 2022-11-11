9．29案 裁3人暴動 官：幸無破壞軍營

【明報專訊】7男2女被控2019年9月29日「全球反極權遊行」參與暴動，6人早前認罪，3人不認罪，受審後昨在區域法院被裁定暴動罪成，還押至12月1日判刑，以待為3人索取背景報告。法官陳廣池稱，當日「暴徒」行為旁若無人，可幸未有破壞解放軍軍營及造成嚴重傷亡。
3名被告依次為何家洛（案發時25歲，下同）、黃韻思（35歲）及學生何普光（22歲），同被控一項暴動罪；何另被控一項襲警罪。
指受催淚彈刺激證身處暴動
何家洛早前供稱，當日乘巴士到中環參觀最後一日的畫展，但因塞車，故沿海旁步行，其間受催淚煙影響，在廁所洗眼時被捕。陳官裁決時稱，何受催淚彈刺激影響雙眼，可見他確切身處暴動環境。陳官又指，何把陌生人給予的「豬嘴」及雨傘放在廁所，顯示他不想攜有裝備，以免增加被捕風險，毫無疑問是參與暴動。
黃韻思供稱當時在現場做「田野錄音」，陳官反駁稱，黃從東涌住所出發，不信她過程中未有發現當時遊行情况，認為黃以藝術理由到場的說法是本末倒置，裁定她參與暴動，屬壯大暴動聲勢的共犯。
陳官續稱，被告何普光身穿黑色裝束，亦被搜出多支生理鹽水及護目鏡等，可說是「重裝備」，惟他並非醫護，裁定暴動罪成。另外，警員作供時未能肯定何被捕時是掙扎抑或襲警，基於疑點利益歸於被告，裁定何襲警罪脫。
【案件編號：DCCC 238/21】
（反修例風暴）
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