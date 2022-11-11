9．29案 裁3人暴動 官：幸無破壞軍營

3名被告依次為何家洛（案發時25歲，下同）、黃韻思（35歲）及學生何普光（22歲），同被控一項暴動罪；何另被控一項襲警罪。

指受催淚彈刺激證身處暴動

何家洛早前供稱，當日乘巴士到中環參觀最後一日的畫展，但因塞車，故沿海旁步行，其間受催淚煙影響，在廁所洗眼時被捕。陳官裁決時稱，何受催淚彈刺激影響雙眼，可見他確切身處暴動環境。陳官又指，何把陌生人給予的「豬嘴」及雨傘放在廁所，顯示他不想攜有裝備，以免增加被捕風險，毫無疑問是參與暴動。

黃韻思供稱當時在現場做「田野錄音」，陳官反駁稱，黃從東涌住所出發，不信她過程中未有發現當時遊行情况，認為黃以藝術理由到場的說法是本末倒置，裁定她參與暴動，屬壯大暴動聲勢的共犯。

陳官續稱，被告何普光身穿黑色裝束，亦被搜出多支生理鹽水及護目鏡等，可說是「重裝備」，惟他並非醫護，裁定暴動罪成。另外，警員作供時未能肯定何被捕時是掙扎抑或襲警，基於疑點利益歸於被告，裁定何襲警罪脫。

【案件編號：DCCC 238/21】

（反修例風暴）