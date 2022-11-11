兩學生二號橋暴動罪脫 律政司上訴一人已離港

爭議原審忽略衣裝

側重有利被告證供

昨天處理被告中大學生陳起行（案發時21歲，下同）及理大學生李俊皓（24歲）提訊。李官當時裁決指出，控方無足夠證據證明於2019年11月12日，兩人在暴動核心現場逗留多久，亦無引用案例指證兩人以言行參與暴動，故裁定罪脫。陳另被裁定「身處非法集結時使用蒙面物品」罪成，判監兩個月。

李官昨日表示，社運案件往往依賴充分環境證供推論及裁決，草擬文件部分用字籠統，故建議修訂。庭上透露，質疑包括李官是否過分側重對兩被告有利證供，而錯誤地無考慮不利的環境證供；特別是兩人在非法集結範圍內被制服，但沒足夠證據證明他們身處暴動核心範圍，或忽略了其衣著裝備。

同案另外兩被告為中大女學生鄧希雯（22歲）及IVE學生張俊浩（19歲），同控暴動罪及「使用蒙面物品」罪成，早前分別判監3年9個月及4年6個月。

翻查資料，律政司早前就2019年5宗暴動案罪名不成立的21人提出上訴，包括涉8．31灣仔衝突，表證不成立的社工陳虹秀及其餘暴動罪脫7人，同日另案的男護理員和女學生；5人涉國慶日在銅鑼灣串謀暴動罪脫；10月6日在灣仔使用蒙面物品罪成但暴動罪脫5人；以及涉7．21元朗襲擊的一人。當中9人已離港。

【案件編號：DCCC 362/20】

（反修例風暴）