地盤工半天吊墮傷 警5小時後接報案

無法例要求報警 議員促規管

勞工界議員、勞聯秘書長周小松認為遲報警並不理想，過往曾見不少地盤會先自行處理工業意外，其後才報警。他說現時沒法例或指引要求僱主要就工業意外報警，認為可考慮規定僱主須就嚴重工業意外報警，以盡快展開刑事調查。

吊運鋼筋繩纏腳

索斷人墮腳骨折

受傷吊運操作員為37歲楊姓男子，網上片段顯示他事後跌在一輛車上，其後自行站起。警方表示，昨午2時半接獲工人報案，指一名工人早上9時20分在白石角63號一地盤，協助吊運鋼筋期間，懷疑被繩纏右腳，被吊上半空約7至8米高，其後繩索無法負荷其重量，工人墮下，倒臥一部貨車車頂，雙腳骨折，事主早上9時45分在工人陪同下到大埔那打素醫院求醫。

致電承建商無人聽

新地：緊密跟進

翻查資料，白石角63號為樓盤Silicon Hill，為新鴻基地產樓盤，承建商為「添輝建築有限公司」。本報昨午致電添輝建築，無人接聽。新鴻基地產沒正面回應為何承建商當時未有即時報案及工人何時送院，稱十分重視昨日白石角地盤的意外，向受傷工人致以深切慰問，傷者為地盤分判商的吊運操作員，送院時意識清醒，新地會向傷者提供適切協助。

工權會斥遲報離譜促徹查

勞處：會發《敦促改善書》

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文估計涉事信號員可能與機手溝通不足、企位不正確、或繩索太長，導致今次意外。她批評承建商遲報警做法「離譜」，認為勞工處應徹查，調查是否遲報或瞞報，又指今次絕對屬危險事故，遲報警會延誤救治。

勞工處表示，昨日獲悉事故後已即時派員到場調查，若發現有違反職安健法例，會依法處理，此外該處會向承建商發出《敦促改善通知書》要求改善相關吊運工序，以保障僱員職安健。該處稱傷者已送院治療，由於調查工作仍在進行，不宜提供個案詳細資料。