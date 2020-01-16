逾14萬港人申BNO簽證 18歲以下佔近三成最多

35至44歲佔23% 累計13萬獲批

《南華早報》引述從英國內政部獲得數據，截至今年6月底，約14.2萬港人申請BNO簽證，當中約3.86萬人是隨家人申請的18歲以下人士，佔整體申請人數約27.2%；其次是35至44歲群組，約3.26萬人申請，佔整體約23%；其餘依次為45至54歲約2.78萬人申請，以及25至34歲約1.77萬人申請。以上4個年齡組別的申請人數合共佔整體逾八成。翻查資料，截至今年6月，約有13.3萬人獲批BNO簽證。

另外，英國邊境與移民獨立首席檢查員尼爾（David Neal）發表報告指出，截至今年6月6日，有624份成年受養人申請BNO簽證個案未獲處理，個別申請從2021年1月底簽證計劃開始積壓至今，有已抵英的成年受養人可能因此逾期居留。

報告指移居簽證計劃對成年受養人門檻極高，即使與親人長期同住，也要提供額外資料證明，如醫療文件；報告認為毋須這些文件亦可證明成年受養人與親人同住，又建議為積壓申請個案提供處理時間表。英國內政部周二（8日）表示接納報告提出的建議，並會於今年底前處理成年受養人的積壓申請。

翻查資料，英內政部去年預計放寬BNO移民簽證計劃後5年會有32萬名港人申請。英國於今年2月宣布進一步放寬BNO簽證計劃，允許1997年7月1日後出生的香港居民，只要父母任何一方持有BNO護照，亦可申請BNO簽證赴英居留，相關修訂會於11月30日起生效。