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將藍隧道料下月11日通車 跨灣大橋同步 新巴九巴開設3新線

【明報專訊】將藍隧道及將軍澳跨灣連接路大橋預計下月通車，實政圓桌立法會議員田北辰昨日向本報稱，得悉兩項目暫定同步12月11日開通。本報獲悉，新巴及九巴將於通車翌日開設新巴士線行經將藍隧道，新巴兩條繁忙時段服務路線分別由日出康城往長沙灣及尖沙嘴；九巴早前投得的一條來往大埔及將軍澳路線亦落實會行經新路，九巴另擬開線由將軍澳來往葵涌及九龍中。西貢區議員張美雄表示，歡迎兩巴開辦新線，冀日後可加密班次變全日線，以滿足康城一帶持續上升的人口需求。

分別由康城往來長沙灣尖沙嘴

據了解，政府昨仍在開會商討通車事宜，下周二將舉行記者會公布詳情。運輸及物流局回覆本報稱，將藍隧道及將軍澳跨灣連接路的工程已踏入最後階段，兩項目料下月同步開通，政府會適時公布通車日期和詳情。

翻查資料，將藍隧道及將軍澳跨灣連接路分別於2016及2019年動工，將藍隧道為連接觀塘茶果嶺及照鏡環山東面的隧道；跨灣大橋則連接日出康城至將軍澳西，為全港首條綜合單車徑、行人路和車道的海上高架橋。據了解，兩巴早前僅獲安排在大橋試車，尚未試駛隧道路段，綜合各方消息，新巴及九巴均開辦新線行經將藍隧道（見表），包括早前已獲運輸署確認，由九巴承辦、來往大埔工業邨及康盛花園的路線；消息稱，九巴亦正擬設路線由將軍澳前往九龍中及葵涌。

至於新巴，消息指新辦的兩條路線同由日出康城出發的繁忙時段路線，其中一條新走線料與現時行將軍澳隧道的795P相若，前往長沙灣，途經旺角，但新線改行將藍隧道，另一路線則往尖沙嘴一帶，料兩條新線收費與795P相若。翻查資料，795P現時全程車費13.4元。

部分改行新路 料減價空間不大

據悉，新巴亦正研究現時部分巴士線改行將藍隧道，政府早前稱將藍隧道通車後，將軍澳隧道將豁免收費，惟消息指因隧道費僅3元，故即使免收費，對新巴營運開支影響不大，故改行新隧道後車費亦未必有減價空間。就巴士路線安排，九巴回覆稱正與運輸署緊密溝通；城巴早前回覆傳媒查詢稱旗下路線不會大規模轉行將藍隧道，會繼續研究方案。

區議員張美雄表示，現時康城居民搭全日路線巴士出市區，單在區內已塞車半小時，將藍隧道開通後有助分流，新線如不用再經將軍澳南，料車程可減至少15分鐘，但擔心現時大橋擬建的2.5米高隔板未能安全分隔車及人。

本月20日舉行的「公益金百萬行」將於將軍澳跨灣大橋舉行。議員田北辰則透露，下周二（15日）立法會交通事務委員會將參觀隧道及大橋，屆時將會監察工程進度及安全問題。

相關字詞﹕將軍澳跨灣連接路 將軍澳日出康城 將軍澳 將藍隧道

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