港聞

港聞二

何厚驊侄何敬康參戰補選 否認背景有優勢

【明報專訊】立法會選委會界別補選昨多一人報名。澳門前特首何厚鏵侄兒、新民黨成員何敬康（圖）昨日報名參選，他否認家族背景對選舉有優勢，另承認曾擁有葡萄牙國籍，稱一年多前加入新民黨時已放棄。民建聯和工聯會則分別宣布派出中醫師陳永光及成員李廣宇參選，二人將於今早報名，商湯科技香港公司總經理尚海龍亦會於今日報名。

創辦Save HK 稱已棄葡籍

何敬康昨在新民黨主席葉劉淑儀、常務副主席黎棟國陪同下報名。他自稱成長於「傳統愛國愛港家族」，冀有機會貢獻國家和香港，但不認為家族背景對選舉有優勢，亦不擔心會被標籤「富二代」，強調自己與普通市民無異。他表示，如果當選將關注青年問題，包括鼓勵年輕人到大灣區發展，亦會協助聯通世界，「說好中國及香港故事」。葉劉拒評何敬康勝算，稱兩人2019年認識，認為對方有勇氣創辦「Save HK」平台，為理性、愛和平的港人發聲，十分難得。

民建聯工聯會人選出爐

同爭敗部復活

民建聯昨日宣布派出中醫師陳永光參加補選。陳感謝民建聯信任，稱將全力接觸各界選委爭取支持，又稱會致力推動中醫中藥傳承創新，以在本港醫療體系及經濟發揮更大作用。全國人大常委譚耀宗將擔任其競選辦主任，全國人代李應生及民建聯主席李慧琼擔任助選團團長。陳永光去年曾參選醫療衛生界功能界別，以約2000票之差敗予林哲玄。

工聯會則宣布由香港IT人協會理事長李廣宇出選，他去年曾參選勞工界功能界別，得116票，以逾200票之差敗予同屬工聯會的郭偉强、梁子穎及勞聯周小松。

補選將於12月18日舉行，以填補4名議員加入政府後出缺的議席，提名期下周一（14日）結束。早前已有兩人報名參選，分別是全國港澳研究會理事黃梓謙及中大工程學院副院長、全國政協黃錦輝。

相關字詞﹕何敬康 立法會補選

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