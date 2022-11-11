尖沙嘴奪命工業意外 疑工人「觸動」鋼筋致塌 總承建：時值午飯無管工

指當日消防承辦商「衛安」施工

工業意外發生兩日後，「實力工程」工程總監林紹明昨日回覆本報查詢表示，地盤一樓室內位置當時正進行消防水缸牆身的紮鐵工作。事發早上，業主指定的專業消防承辦商「衛安工程有限公司」，其兩名工人在現場視察及準備開工。其後懷疑有工人於午飯時間，在部分已完成牆身紮鐵位置安裝炮筒，過程中可能觸動原已排列好之鋼筋，引致鋼筋倒塌，公司正就意外展開內部調查。涉事地盤為商業項目21 Ashley，擬建醫療中心，本報昨日分別向發展商建灝地產集團及衛安工程查詢安裝炮筒期間未有管工監督的原因，至截稿前無回覆。

林紹明表示，公司對致命工業意外感萬分悲痛，已聯同受害者僱主設立專人小組與家屬溝通，並已安排會面，協助辦理死者身後事，包括殮葬、處理家庭緊急開支、保險索償、情緒輔導等，並已與消防承辦商預留緊急備用金，支援家屬應付各項開支。林續稱公司對事件引起各界關注及不安深感抱歉，將檢討安全管理，與各分判商及工人建立安全作業系統，以免再有嚴重事故，亦會執行措施維護工友安全。

專家：一般扎實鋼筋方安裝炮筒

過程令鋼筋鬆動風險不大

消防顧問梁錦得表示，炮筒是安裝在建築物水缸的「出水」位置，會在炮筒兩端燒焊，再以石屎固定位置，日後再接駁不同水喉。他指炮筒安裝一般是在紮實鋼筋後才會展開的工程，基本上不會觸碰到鋼筋，而安裝過程令鋼筋變得鬆動的可能亦不大。他指炮筒一般長約1呎多，口徑則視乎日後水喉的直徑，安裝炮筒通常需要兩名工人，由其中一名資歷較深的工人協助，過程不太複雜，約10分鐘內完成。

倘證實有工人導致鋼筋墮下而擊斃其他工人，肇事工人會否涉刑事責任，大律師陸偉雄表示，若證明工友是罔顧安全，例如明知會有風險「仍繼續博」，可構成誤殺，但如證明當時純粹不小心導致鋼筋墜下，不會有刑責；但即使無刑責，死者家屬仍可民事索償相關工人以至承建商，因承建商對地盤工作有監管責任。他強調意外原因待查，現階段談及刑責屬言之尚早。被問及會否調查承建商及工人，警方回覆指正與相關部門調查事件，不作評論，案件暫列「工業意外」。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，地盤負責人及承建商有監督責任，確保地盤工作環境安全，才讓另一承辦商進入地盤工作；如現場有鋼筋未紮好放置一旁，應妥善圍封或與進入的工人溝通好。她稱，地盤在午飯時間進行另一工序十分常見，但應有負責人在場監督。