鏡騷墜屏調查 警方政府小組料今公布結果

初步相信涉刑事 人為疏忽

康文署昨回覆查詢，稱工作小組已經完成調查，報告即將發表。

據悉警方和政府跨部工作小組上月已取得律政司的法律意見，初步相信涉及刑事成分，當中或有「人為疏忽」。

主辦單位大國文化及MakerVille上月初發聲明，稱事後已立即聘請獨立第三方的專家協助調查，將於當局調查結果公布後，在不影響法律程序下向公眾交代。

政府跨部門工作小組今年8月曾兩度召開記者會交代初步調查結果，提及其中一個意外成因很可能是鋼索出現金屬疲勞，及指出3項問題致斷纜，包括吊屏幕的鋼索承受力較正常低約兩成；穩定綱索的護繩裝置安裝不當磨損鋼索；及塌下的屏幕實際比主辦單位報稱更重。

另外小組亦曾開會討論日後改善措施方案，有消息人士上月初向本報透露，當局就擬推出「三級制」的監督方案諮詢業界，視乎舞台效果和裝置的危險程度分級，要求場地租用人提交註冊工程師簽署的認可文件；同時擬因應負責人觸犯安全守則程度扣分或發警告信，有關紀錄將影響團體日後租場優次。

今年7月28日，MIRROR在紅館的演唱會發生嚴重意外，兩名舞蹈員被巨型屏幕壓傷。事後助理康文署長李子俊領導跨部門工作小組，負責調查事故原因、提出建議和跟進；至於勞工處則調查事故有否違反《職安健條例》；而刑事調查則交由警方西九龍重案組跟進。

其中一名受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），其父李盛林在最近兩周的代禱信表示，阿Mo的造口喉管在身體狀况回復平穩後摘除，每晚需定時轉換姿勢才能入睡，每晚亦要醫護幫助調整睡姿，並需按指示吞嚥。