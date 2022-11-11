料下周未能「團進團出」 旅議會稱景點問題解決聚焦餐飲

旅議會上月向政府提出「團進團出」方案，並提交指定景點名單，冀容許入境團客在3天「黃碼」期間到訪指定景點及食肆。政府周一「開綠燈」，公布將於本月內向入境旅行團旅客推出針對措施。徐王美倫透露，旅議會前日曾與政府開會，政府關注如何在《預防及控制疾病條例》（第599章）下放寬至「團進團出」方案。

本地旅社籌備12月入境團

徐太表示，政府昨再放寬防疫措施，持黃碼者已可進入大部分景點，當中包括兩大主題樂園，故認為到訪景點的安排已毋須再商討太多細節，未來主要集中商討餐廳如何以包房形式接待旅客、負責接待旅客的員工防疫安排，以及旅客違防疫規例時的責任誰屬等議題。她又透露，已有本地旅行社與不同國家的旅行社聯絡，正籌備於12月開辦入境團，共涉及約200人，故旅議會亦須與當局再洽談入境團的人數上限。

生意疫前1/3 東瀛遊擬增聘逾100人

此外，東瀛遊昨公布將於下周六（19日）舉行招聘會，計劃在20個部門共增聘超過100名員工，包括聘請日本導遊、領隊、旅團銷售代表、會計部員工等。東瀛遊執行董事禤國全透露，公司生意已回復至疫前高峰的三分之一水平，但員工人數不足，門市只有3至4人，客人需排隊等候，因此會大量增聘人手。

東瀛遊表示，公司高峰時有600名員工，現時則有超過200員工，但即使增聘，員工數量亦只達疫前一半。禤國全認為，旅遊業需時一年甚至一年半才可正式復常，故未有信心亦未有能力增聘員工至高峰期時規模，形容需「一步一步來」。他又說，有不少旅遊業從業員已離開行業，相信吸引他們回巢會有一定難度，因此為吸引求職者，東瀛遊推出包薪制，期望可令轉行的同業回流，同時吸納新血。

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