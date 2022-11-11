港聞

港聞一

料下周未能「團進團出」 旅議會稱景點問題解決聚焦餐飲

【明報專訊】政府昨公布，下周四起放寬「疫苗通行證」主動查核場所安排，當中主題公園、髮型屋、戲院等變成「被動查核處所」，持黃碼者亦可進入。旅議會正與特區政府商討「團進團出」安排，旅議會主席徐王美倫認為，新安排下持黃碼的旅客可進入大部分景點，已可省卻與政府商討景點安排，故未來主要集中商討進入餐廳飲食安排、旅行團人數上限等細節，但料下周仍未能落實「團進團出」，期望最快可於再下一周實施。

旅議會上月向政府提出「團進團出」方案，並提交指定景點名單，冀容許入境團客在3天「黃碼」期間到訪指定景點及食肆。政府周一「開綠燈」，公布將於本月內向入境旅行團旅客推出針對措施。徐王美倫透露，旅議會前日曾與政府開會，政府關注如何在《預防及控制疾病條例》（第599章）下放寬至「團進團出」方案。

本地旅社籌備12月入境團

徐太表示，政府昨再放寬防疫措施，持黃碼者已可進入大部分景點，當中包括兩大主題樂園，故認為到訪景點的安排已毋須再商討太多細節，未來主要集中商討餐廳如何以包房形式接待旅客、負責接待旅客的員工防疫安排，以及旅客違防疫規例時的責任誰屬等議題。她又透露，已有本地旅行社與不同國家的旅行社聯絡，正籌備於12月開辦入境團，共涉及約200人，故旅議會亦須與當局再洽談入境團的人數上限。

生意疫前1/3 東瀛遊擬增聘逾100人

此外，東瀛遊昨公布將於下周六（19日）舉行招聘會，計劃在20個部門共增聘超過100名員工，包括聘請日本導遊、領隊、旅團銷售代表、會計部員工等。東瀛遊執行董事禤國全透露，公司生意已回復至疫前高峰的三分之一水平，但員工人數不足，門市只有3至4人，客人需排隊等候，因此會大量增聘人手。

東瀛遊表示，公司高峰時有600名員工，現時則有超過200員工，但即使增聘，員工數量亦只達疫前一半。禤國全認為，旅遊業需時一年甚至一年半才可正式復常，故未有信心亦未有能力增聘員工至高峰期時規模，形容需「一步一步來」。他又說，有不少旅遊業從業員已離開行業，相信吸引他們回巢會有一定難度，因此為吸引求職者，東瀛遊推出包薪制，期望可令轉行的同業回流，同時吸納新血。

（新冠疫情）

相關字詞﹕禤國全 東瀛遊 徐王美倫 旅議會 團進團出

上 / 下一篇新聞

黃碼下周四准入樂園博物館等場所 當局稱冀盡量便民 江玉歡料為吸遊客
黃碼下周四准入樂園博物館等場所 當局稱冀盡量便民 江玉歡料為吸遊客
盧寵茂舉美國例子引述世衛 稱現階段仍屬緊急
盧寵茂舉美國例子引述世衛 稱現階段仍屬緊急
鏡騷墜屏調查 警方政府小組料今公布結果
鏡騷墜屏調查 警方政府小組料今公布結果
尖沙嘴奪命工業意外 疑工人「觸動」鋼筋致塌 總承建：時值午飯無管工
尖沙嘴奪命工業意外 疑工人「觸動」鋼筋致塌 總承建：時值午飯無管工
何厚驊侄何敬康參戰補選 否認背景有優勢
何厚驊侄何敬康參戰補選 否認背景有優勢
行車證過期寶馬撞P牌寶馬 司機逃去
行車證過期寶馬撞P牌寶馬 司機逃去
將藍隧道料下月11日通車 跨灣大橋同步 新巴九巴開設3新線
將藍隧道料下月11日通車 跨灣大橋同步 新巴九巴開設3新線
逾14萬港人申BNO簽證 18歲以下佔近三成最多
逾14萬港人申BNO簽證 18歲以下佔近三成最多
疫苗通覆核被拒上訴再敗 官指無理據
疫苗通覆核被拒上訴再敗 官指無理據
地盤工半天吊墮傷 警5小時後接報案
地盤工半天吊墮傷 警5小時後接報案
兩學生二號橋暴動罪脫 律政司上訴一人已離港
兩學生二號橋暴動罪脫 律政司上訴一人已離港
9．29案 裁3人暴動 官：幸無破壞軍營
9．29案 裁3人暴動 官：幸無破壞軍營
8．31案 控方第三證人：拍片遭搶手機
8．31案 控方第三證人：拍片遭搶手機
卸任後內地傳媒專訪 林鄭稱信修例正確 京「曾關心失眠否」
卸任後內地傳媒專訪 林鄭稱信修例正確 京「曾關心失眠否」
釣魚短訊扮快遞 索6元手續費實盜卡
釣魚短訊扮快遞 索6元手續費實盜卡
退休護士墮「官員電騙」失1400萬
退休護士墮「官員電騙」失1400萬
涉謊報多案事主不追究 男警控公職失當
涉謊報多案事主不追究 男警控公職失當
涉濫開安眠藥予家人 北區醫院醫生停職
涉濫開安眠藥予家人 北區醫院醫生停職
傷健共事63%經驗理想 三成僱主缺途徑配對 調查促政府支援
傷健共事63%經驗理想 三成僱主缺途徑配對 調查促政府支援
海關檢4貨櫃私煙市值逾億 打風前藉水路避偵察
海關檢4貨櫃私煙市值逾億 打風前藉水路避偵察
「學習二十大精神」議案 立法會大比數通過
「學習二十大精神」議案 立法會大比數通過
被指當眾摑學生30下 教師襲擊罪脫
被指當眾摑學生30下 教師襲擊罪脫
大灣區GBA新聞：粵首三季GDP增2.3% 未及全年目標一半
大灣區GBA新聞：粵首三季GDP增2.3% 未及全年目標一半
灣區手記：北上廣深防疫大不同 ／文：尚東美
灣區手記：北上廣深防疫大不同 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】同仁基金一周年 助學金頒逾50人 警二代灣區讀書樂 陳祖光：努力無白費
【Emily】同仁基金一周年 助學金頒逾50人 警二代灣區讀書樂 陳祖光：努力無白費
【Emily】圖書館下架書 陳家洛倡送捷克「禁書館」
【Emily】圖書館下架書 陳家洛倡送捷克「禁書館」
【Emily】反修例風波遭燒傷 老翁傷口仍滲血
【Emily】反修例風波遭燒傷 老翁傷口仍滲血
【Emily】林振昇賀勞聯牛一 翻舊報嘆仍爭取「標時」
【Emily】林振昇賀勞聯牛一 翻舊報嘆仍爭取「標時」
【Emily】去年回收「四電一腦」 洗衣機雪櫃最多
【Emily】去年回收「四電一腦」 洗衣機雪櫃最多
【Emily】梁繼昌「機動木人樁」練詠春
【Emily】梁繼昌「機動木人樁」練詠春