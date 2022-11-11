盧寵茂舉美國例子引述世衛 稱現階段仍屬緊急

是否緊急看一籃子數據 非一兩活動

政府於2020年1月按「對公共衛生有重要性的新型傳染病預備及應變計劃」，將應變級別提升至「緊急」程度，其後根據《預防及控制疾病條例》第8條訂立一系列防疫規例。

盧寵茂於網誌稱，近日有意見認為本港舉行多場大型會議和國際七人欖球賽後，已不屬公共衛生緊急事態，要求取消各項防疫措施。他說，疫情是否緊急事態，關係到700多萬市民健康和醫療系統，亦是根據一籃子本地數據和環球情况決定，非一兩項活動或以兩個人說了便是。

他引述世衛仍將新冠疫情視為「國際關注的突發公共衛生事件」，以及美國上月將新冠公共衛生緊急狀態延長90天，加上本港近期每天數千宗個案，仍對高風險群組構成威脅，亦或影響公營醫療系統運作，以及新變異病毒株威脅，認為現階段疫情仍屬公共衛生緊急事態。

醫衛局副局長李夏茵昨於記者會上主動談及，本港對新冠疫情的應變級別列入「緊急」是有3項條件，包括疫情在社區持續爆發，其次是政府須採取措施應對疫情，第三是措施須跨部門或國際合作。被問到政府短期內不會取消口罩令或社交措施，是否代表不會取消現時對新冠疫情作為公共衛生緊急事態的定性，她回應稱，防疫措施與「緊急」級別是兩回事，並認為在現時疫情走勢下，不宜調整有關級別。

江玉歡引述《預防及控制疾病條例》第8條解釋，條文列明行會在認為情况屬「公共衛生緊急事態」下可訂立一系列規例，即現時口罩令等規例，然而法例對何謂緊急事態的詮釋則較空泛。她質疑，現時政府是以需要繼續實施防疫規例為由而繼續維持緊急事態，認為是本末倒置。江玉歡促當局定時檢討疫情，不應盲從世衛定義。

（新冠疫情）