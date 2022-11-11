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黃碼下周四准入樂園博物館等場所 當局稱冀盡量便民 江玉歡料為吸遊客

【明報專訊】政府昨公布下周四（17日）起再放寬一系列社交距離措施，包括博物館、主題樂園、髮型屋等改為「疫苗通行證」被動查核處所，容許持黃碼者進入，但食肆、酒吧等則繼續謝絕黃碼，入場須主動查核疫苗通，另外室外體育場所觀眾席等將可飲食。醫衛局副局長李夏茵解釋，毋須除口罩的活動和場所有較大放寬空間，冀盡量方便市民。立法會議員江玉歡表示，相信今次實際上是透過放寬黃碼限制吸引旅客，對市民帶來的便利有限，「搔不着癢處」。

部分場所改「被動查核」 毋須掃疫苗通

醫衛局昨公布，下周四起放寬多項社交措施，包括將博物館等場所改為疫苗通被動查核處所，屆時市民進入前仍須掃描「安心出行」，但毋須讓處所「反掃」疫苗通（見表）。李夏茵昨於記者會上未有再引述早前放寬措施的三大原則，即保持政策一致性等，改稱以風險可控為大前提。她進一步解釋，風險分個人、場地和活動三方面，措施需互相調節，舉例說空氣流通較佳的戶外地方，感染風險會較低，無戴口罩參與的活動則有較高風險。

本港單日新增5634宗新冠陽性個案，其中5202宗屬本地感染。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，過去一周本地個案較前一周稍跌1.2%，輸入個案則增7.8%。醫管局總行政經理劉家獻引述數據稱，11月3日至9日期間共1046名新冠病人經急症室入院，其中六成是因感染新冠病毒入院，餘下四成是其他理由，「就算無新冠病毒都要入院」，醫管局非緊急手術和服務已完全恢復至正常水平。

李夏茵：放寬準則關乎場所不可除罩

否認與七欖予人特權觀感有關

李夏茵說，考慮到過去兩周新疫苗抵港及多場大型慶祝活動舉行，新個案維持四五千宗水平，死亡數字亦平穩，加上醫管局服務恢復，決定進一步放寬社交措施。至於今次放寬準則，她多次強調是關乎場所或活動會否容許不戴口罩，若毋須除口罩便有更多空間放寬。李夏茵否認今次放寬與「七欖」等盛事予人「特權」觀感有關，重申是基於風險平衡，又稱七欖觀眾須做快測和接種疫苗，主辦團體亦須管理和落實有關要求，強調該些盛事採取了防疫針對安排。

立法會議員陳凱欣認為，市民以往對放寬措施標準感混亂，當局今次明確交代與是否戴口罩風險有關，有助市民理解背後理據和適應新安排。議員江玉歡亦稱樂見市民意見被聆聽，惟質疑今輪放寬對市民便利有限，相信實際上是透過放寬黃碼限制吸引更多旅客來港；但她認為，本港繼續維持入境「0+3」和戴口罩規定，將令旅客改往日本等其他地方，促請盡快實施「0+0」。

廠商會促「大膽行多少少」0+0

廠商會會長史立德昨早於港台《千禧年代》引述有海外商務客稱，若本港繼續實行「0+3」將不考慮來港，他認為要說好香港故事及告訴世界本港已百分百復常，最好方法是實施「0+0」，冀當局可「大膽行多少少」；他建議可先考慮放寬商務旅客來港限制，包括允許於黃碼期間在特定地方進食，有助提升本港競爭力和形象。

明報記者

（新冠疫情）

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相關字詞﹕江玉歡 陳凱欣 疫苗通行證 安心出行 李夏茵 醫務衛生局 黃碼 社交距離措施 新冠疫情

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