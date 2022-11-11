港聞

港聞二

灣區手記：北上廣深防疫大不同 ／文：尚東美

【明報專訊】2022年新冠疫情下，若單論北上廣深，廣州人民可能是最幸運的。

「我的健康寶又彈窗了！」在北京，「解彈窗」成為居民日常，進出北京的流動近乎陷於靜止。出入任何場所都要掃碼，每入一個商店都要掃一次，大數據也會捕捉路人經過疫點的軌迹，甚至晚上十一二時也還能接到不同部門的疫情調查來電。這種情况下，人們幾乎很難有購物消費意欲，商業街冷清。至於上海，「掃碼」也與北京看齊，封城後遺症仍在持續，最近還在準備建設常規的方艙和集中隔離點。

在疫情老是常出現的深圳，朋友也抱怨「天天核酸」，記不起究竟實施了多久。事實上，由於深圳地理位置的特殊，這場核酸運動自年初便從未停止，核酸陰性證明早已成了日常「出行證」。好在深圳控制疫情每次都速戰速決，物資供應到位，沒出過什麼大差錯，而且財政實力雄厚，據指年中部分區的抗疫支出比預計的多，區級政府已將早前清理機關事業單位津貼、追回人員經費的部分資金，用於抗疫。

反觀廣州，一直相當低調穩妥，可以說幾乎感受不到防疫政策對日常生活的影響，市面保持應有的生活氣息。近來爆發的本土疫情，可能是市政府3年來最大的考驗，但廣州也沒有一刀切宣布「靜默」。「經過3年疫情，哪裏的治理最好，北上廣深要往哪裏跑，答案已經很明顯了」，一個穗漂多年、準備定居廣東的朋友總結道。

文：尚東美

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