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大灣區GBA新聞：粵首三季GDP增2.3% 未及全年目標一半

【明報專訊】廣東省及省內城市已陸續公布首三季經濟數據，廣東省GDP增長2.3%，雖較上半年累計增長2%上升0.3個百分點，但要完成全年「5.5%左右」增長目標並不容易。灣區內地9市情况亦相若，首三季GDP增長比年初所定的全年目標仍有距離。有學者表示，廣東多地10月起爆發新冠疫情，很可能難以達成今年目標。

學者：10月多市爆疫 增長「有一半已不錯」

綜觀疫情以來廣東省的經濟增長走勢，2020上半年受新冠疫情初發影響，GDP按年倒退，下半年漸見復蘇，全年GDP最終有2.3%增長（圖一）；進入2021年初，內地經濟逐步回暖，廣東GDP也呈現較快的反彈幅度，但受疫情反覆、外圍環境、房地產政策收緊等影響，全年GDP高開低走，持續向下，不過在基數效應下，2021年有8%增長。及至今年，疫情仍然反覆，廣東整體經濟下行壓力持續。今年初廣東將全年經濟增長目標定在5.5%，一度被視為保守，但以目前累計首三季錄得2.3%情况而言，要在最後一季追趕，殊為不易。

惠州4.3%表現最好 稍超年目標一半

灣區內地9市同樣面對GDP難達標的情况。根據各市公布的首三季數據，惠州累計首三季GDP增長4.3%，表現最好，但只佔全年目標8.5%的一半（圖二）。深圳及廣州首三季增長分別為3.3%及2.3%，只達全年目標一半。珠海、中山及肇慶差距更大，首三季GDP只有全年目標的三分之一甚至更低。

有不願具名的廣東經濟學者表示，今年疫情反覆比去年更甚，省內多個城市曾封城封區，是經濟表現不如預期的主因，而10月包括廣州等省內多個主要城市的疫情再現，難免連累第四季經濟表現，恐怕灣區城市乃至全省的全年目標都很難達標，「有一半已不錯」。廣東省統計局公布GDP數據時則稱，國際環境更趨複雜嚴峻，全省經濟全面復蘇基礎仍需加固，下階段要按照「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，繼續「搶抓關鍵時間窗口，充分釋放政策效能，激發市場活力」，以更大努力確保經濟運行在合理區間。

港料連跌3季 下調全年目標

對比灣區內地城市，港澳情况更嚴峻。香港特區政府今日將公布第三季經濟數據，早前公布第三季GDP預估值為按年下降4.5%，連續3季負增長，政府今年8月已下調全年經濟增長目標，從2月預期的增長2%至3.5%改為下降0.5%至增長0.5%；澳門雖未公布第三季數據，但上半年GDP也是負增長。

明報記者

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