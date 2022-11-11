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釣魚短訊扮快遞 索6元手續費實盜卡

【明報專訊】警方網罪科破獲假冒郵政快遞詐騙集團，拘捕8人包括主腦骨幹成員，並首次發現有犯罪集團利用非法得來個人資料申請電話卡，利用電話卡發放假冒快遞的釣魚信息，近月已利用300張電話卡發放100萬條釣魚短訊，3個月內最少180人被盜用信用卡，涉款逾270萬。

首見非法得來資料申電話卡

網罪科總督察鄧國軒表示，集團利用非法得來的身分證個人資料，在網上向電訊商申請電話卡，派車手到便利店取卡後，利用「貓池」數據機一次過發放大量假冒快遞的釣魚短訊，其中一張電話卡在3小時內發放逾7000條短訊。短訊會訛稱有快遞包裹派送失敗，誘騙事主按入偽冒香港郵政等快遞網站連結。該網頁要求事主更新地址及利用信用卡支付6元手續費，當事主以為在網頁上輸入6元手續費的一次性密碼，實際是將信用卡綑綁至騙徒電子錢包。騙徒繼而安排車手利用盜用的信用卡資料購買電器、手提電話及現金券等，車手每次可獲500至1000元報酬。

訛稱派送失敗 誘入「郵政」網

警方稱，3個月內有逾180人被盜用信用卡資料，涉及500次交易，損失約600至12萬元，合共涉款逾270萬。據了解，部分事主發現有非授權交易後已即時向信用卡公司停卡，部分則未留神，令騙徒可交易多次，警方會調查有否其他事主未有報案。

3月盜180卡涉270萬 拘8人

網罪科總督察戴子斌稱，警方在7至9日展開代號「黑雷」的行動，以「串謀欺詐」及「販運危險藥物」拘捕集團主腦及骨幹等8名男子，介乎17至44歲，涉及183宗騙案。其中兩人獲准保釋，其餘6人扣查，行動仍在繼續，不排除更多人被捕。

警方稱，集團自8月起活躍，不時更換犯罪據點，涉及旺角、銅鑼灣、筲箕灣、荃灣及葵涌的酒店及住宅單位，警方在有關單位檢獲一部貓池數據機、3部電腦、25部手提電話及250克市值18萬的懷疑氯胺酮，另在主腦身上起回19萬元懷疑犯罪得益及其電子裝置內發現逾60名市民個人資料及約500張信用卡資料。

網罪科警司譚威信形容，有關集團經營成熟，分工明細，相信行動已打擊該集團。他強調香港郵政不會透過短訊發放連結，其他快遞公司亦不會貿然要求手續費。他提醒，案中最初聲稱只需事主用信用卡支付6元手續費，但潛在的損失更多，呼籲市民如有懷疑應主動求證，包括到真正的快遞網站檢查相關快遞號碼、利用警方的「防騙視伏器」或致電防騙易熱線18222。

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