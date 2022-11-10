「防騙視伏器」一個月逾萬次預警「有伏」

4350宗高危預警 料防6億損失

警方每日根據市民舉報更新「防騙視伏器」資料庫，其現存近7.5萬個與舉報相關的資料，當中有4.4萬是電話號碼，1.4萬則為社交平台帳戶名稱。市民在搜尋器輸入可疑的社交平台帳戶名稱、收款帳戶、電話和電郵等資料，網頁會即時比對資料，並以4種顏色反映詐騙和網絡安全風險，當中紅、橙、黃均被界定「有伏」，紅色代表資料與警方接獲的詐騙舉報、惡意程式有關，屬高危級別；橙色代表搜尋資料疑與詐騙有關或來自HKJunkCall等，屬中高級；黃色代表偽冒詐騙電話，須提防「中伏」。

網絡安全及科技罪案調查科警司范俊業表示，如以辨識了4350次高危詐騙陷阱，以及9月份每宗騙案平均損失13.8萬元計算，相信「防騙視伏器」推行至今已成功預警高達6億元損失。

大學生墮「獵頭」騙局失27萬

本地大學生黃小姐（化名）透露，上月8日接獲「獵頭公司」的電話，對方聲稱招聘兼職協助「軟件優化」，只需按網頁上的優化按鈕，即可獲得0.25%至1.5%的佣金，一日可賺數元至十幾元不等。黃稱「當初以為用空閒時間賺十幾蚊係貼地的價錢」，故不虞有詐墮入騙局。她在6日內分25次轉帳共27萬元至騙徒戶口墊支作優化用途，對方則以「未完成40個任務」、「銀行處理需時」等藉口拖欠，甚至訛稱只需多付3萬多元成為VIP就可以加快處理程序取回本金，她始知被騙，報案求助。她稱，如當初使用「防騙視伏器」搜尋騙徒所提供的電話、收款帳戶等資料，或可避免受騙。

HKJunkCall創辦人胡文翰表示，過往「電騙黨」的來電顯示均以「+852」開頭，惟7月起冒出大量沒有「+852」的可疑手機號碼，當中涉及假冒微信客戶服務等。警方稱，騙徒或利用俗稱「貓池」的網絡通訊設備，可用多張SIM卡撥打電話，又會聘請「死士」，使用他們的本地電話號碼來發出詐騙來電，以漁翁撒網方式尋找目標。被問及電話卡實名制可否防止罪行，警方稱有其用處，惟全面執行要待下年2月，故將透過與其他單位合作，提升「防騙視伏器」的搜索範圍。