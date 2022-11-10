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支援「網絡情人」生意 女商人被騙2000萬 5長者遇電騙最高失20萬 警拘一人

【明報專訊】警方上周二（1日）接獲一名43歲女商人報案稱，兩年前在網上交友平台認識一名自稱馬來西亞的男商人，並發展成網絡情人，女商人兩年間多次匯款合共260萬美元（約2030萬港元）至對方不同戶口，以支援其生意。男子其後失聯，女商人發現受騙報警。

對方自稱大馬商人 兩年匯款70次

43歲關姓女商人於2020年9月開始透過網上交友平台「菁英交友」，認識了一名自稱是馬來西亞商人的男子，雙方迅速發展成為網絡情人。由2020年11月開始，該男子以不同藉口誘騙女商人匯款給他，以支持其於馬來西亞的生意。女子相信對方，在2020年11月27日至2022年4月28日期間，分70次匯款合共260萬美元到一個本地銀行帳戶及3個海外銀行帳戶。男子其後失聯，女子懷疑受騙報警。經初步調查，列作以欺騙手段取得財產案，交由屯門警區刑事調查隊第8隊跟進，暫未有人被捕。

另外，灣仔警區於10至11月期間接獲4名長者報案，指接獲「猜猜我是誰」騙徒來電，冒認兒子訛稱牽涉刑事案件被捕，急需金錢繳交保釋金，4名事主不虞有詐，應約到灣仔將「保釋金」交給騙徒，事主其後與親友聯絡，始知受騙報案。

尋目標騙「保釋金」 換斯文裝博信任

警方於交款地點茂羅街及謝斐道一帶，翻查大量閉路電視片段，掌握收款騙徒行蹤，隨即於港島區埋伏跟蹤，直至前日目標男子於筲箕灣工廠街出現，向另一名於東九龍區受騙83歲男事主收取3萬元「保釋金」時，探員上前拘捕他，其後搜查其住所檢獲案發時身穿衣物，並起回2萬元涉案現金。5宗案件事主年齡介乎67至83歲，其中4宗損失共42萬元，最高一宗個案損失20萬元。

被捕男子39歲，報稱任職速遞員，負責收取騙款，於社交平台接單，到達指定地方守候，有同黨負責「cold call」尋找目標，當有事主受騙，立即變身換裝，例如戴眼鏡及挽着公事包，打扮斯文，以博取事主信任。

西區兩日3同類電騙 4人被捕

另外，西區兩日內亦發生3宗同類型騙案。前日早上10時，一名83歲老婦接獲陌生男子電話，對方聲稱是其兒子的代表律師，訛稱其子被刑事拘留，急需8萬元保釋金，並安排稍後在香港仔大街交收。事主前往附近銀行提款，銀行職員察覺，代為通知警方。警方在交收地點埋伏監視，拘捕兩名18歲姓陸及27歲姓林前來收款男子，事主並無損失。

昨早一名74歲老翁接獲同類型電話，指他的兒子犯案被捕，要求32萬元辦理保釋手續，事主交出款項由騙徒登門收取，其後他向家人透露事件才知受騙及報案。騙徒同日再致電受害人要求更多保釋金，警方部署埋伏，當兩騙徒登門收款時，拘捕27歲姓蘇和34歲姓李兩人。警方相信，被捕者同涉前日北角區另一宗同類型騙案。被捕4人年齡介乎18至34歲，分別報稱任職餐廳、地盤、貨車司機及無業，其中兩人有黑社會背景。

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