銀髮助銀髮 上網學做「疫情了結糖」送暖

疫情最嚴重時，該中心一度暫停開放。今年73歲的退休長者義工李涎華未有停止學習，繼續上網看影片自學製作鳥結糖，並取名「疫情了結糖」，改良配方令糖果適合長者食用。後來他於中心開班教授中學生及親子義工，更製作逾千粒糖送社區派發，寓意疫情盡快了結。李伯伯形容活動「人人開心」，「我都得到大家的認同與滿足感，繼續努力參加更多中心活動，發揮我應有的作用」。

義工製手偶拍短劇

隔空「探訪」院友

疫下院舍探訪受限，影響院友社交，該中心的長者義工製作手偶，自編夏威夷舞蹈，錄製成手偶故事短片，向院友播放。有活動義工亦藉手偶跟孫兒講故事，促進兩代關係。計劃獲社署「老有所為活動計劃」資助，獲全港最佳「兩年計劃」冠軍及地區最佳兩年計劃獎（大埔及北區）。

香港聖公會竹園馬田法政牧師長者綜合服務中心的「愛。家。友」網絡ONLINE計劃，則獲全港最佳「一年計劃」冠軍及地區最佳一年計劃獎（黃大仙及西貢區）。該計劃的長幼義工會教導長者使用平板電腦操控智能機械人，又會探訪社區長者，教導使用應用程式裝飾照片之餘，亦透過活動增加長者與他人互動。