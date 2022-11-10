環團指政府減碳落後 無鉛汽油列2021措施

倡環署督導各部門訂KPI

綠色和平認為，近年新加坡、英國和加拿大等地政府均有自行制訂碳中和目標，起帶頭作用，促港府仿效外國，由環保署督導各部門制訂碳中和相關氣候政策，以及可量化的關鍵績效指標（KPI），向公眾展現減碳決心。

庫務署昨日表示會定時檢視相關措施和更新環保報告。

綠色和平早前分析44個部門在2021年發表的《環保工作報告》，以及按《公開資料守則》向75個部門（包括上述44個）索取減碳相關資料，獲74個部門回覆，懲教署無回覆。

74部門無減排目標

包括環保署

結果發現，包括環保署在內的所有部門，均沒提出達致碳中和的目標時間表，亦無制訂減排目標。綠色和平又指，針對本港最主要溫室氣體排放來源，包括發電、運輸及廢物的減排目標，44個部門的環保報告中，只有20個部門列出節能措施。

綠色和平項目主任伍漢林表示，眾多《環保工作報告》或政府部門的回覆，均無列明部門推行的環保措施如何達到碳中和，個別部門臚列過時的環保措施，例如庫務署於2021年環保報告將「庫務署車輛使用無鉛燃料」列作環保措施，但他指本港早於1999年已禁售含鉛汽油；另有部門的環保報告顯示「以效能較佳的T5熒光管取代T8熒光管」，字眼與2009年報告相同，認為這些報告都是搬字過紙，有「交功課」之嫌。

各部門參考

環署指引廿年無更新

伍漢林又指，環保署供各政府部門撰寫環保報告參考的《環保報告的指引（管制人員適用）》，自1999年至今無更新，明顯不合時宜，敦促政府修訂標準，要求各部門列出減碳、減廢等目標，採用嚴謹統一的標準。