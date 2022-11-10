醫療展接受黃碼入場 展商稱人流氣氛勝去年

遙距醫療大趨勢 冀政策配合

疫情逐漸恢復常態，有更多展覽活動舉行。在今年醫療及保健展的「醫院儀器」展區中，參展商之一的一寶科技有限公司推出「遠程醫療健康測量機」，使用者只需走入儀器之中，便可做BMI、體溫、心電圖及血壓等測量，5分鐘左右即可完成8項測試，並可再透過視像功能向醫生問診，以最短的距離作遙距醫療，可及早發現問題並加以改善，以減輕醫療開支。

該公司營運總監賴博新表示，疫情使市民更關心身體健康，而且令遠程醫療需求上升，雖然該儀器仍未在港使用，但深信未來將屬遠程醫療的必需設備。他指儀器亦可助醫生獲得更多參考數據評估病人基本身體情况，認為適合放置在商場等地方。他續稱，「遙距醫療」屬大勢所趨，惟需要政府政策、醫療發展藍圖等多方面配合，才能使「遙距醫療」發展得更成熟。

生科公司：澳洲大馬客增

去年都有參展的貝思生物科技有限公司業務發展主任陳思暘表示，樂見今年展覽多了如來自澳洲及馬來西亞的客戶參與交流，讓公司可有機會跨國對接，進一步走出香港，亦認為政府進一步放寬措施使人流及氣氛較去年好。貝思生物科技通過對病毒完整基因組的特徵分析及病毒變異模式的模型構建，可預測疫苗病毒株並設計合適的抗原，提高疫苗的效用。

（新冠疫情）