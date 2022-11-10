調查：3/4受訪者指防疫代價過高 民主黨籲撤口罩令疫苗通

76%不認同屬「緊急事態」

逾八成不同意疫苗通有用

民主黨上月24日至本月5日以電話訪問853名市民對現時防疫措施及疫情意見，結果顯示75.6%不同意目前疫情屬「公共衞生緊急事態」，分別有66%及82.6%不同意限聚令及疫苗通行證對控疫有實際作用。民主黨醫療政策發言人袁海文稱，近日七人欖球賽觀眾開心暢飲、高官除口罩拍照歡呼，相信都令市民有感現時情况跟「公共衛生緊急事態」扯不上關係，認為政府與市民認知落差大，應交代科學數據，並盡快撤銷疫苗通及口罩令等過分嚴格措施。

林健鋒倡放寬黃碼 旅客可入食肆

林健鋒昨在立法會見記者時稱，估計政府短期內入境措施不會放寬至「0+0」，認為即使「0+0」後也不會有很多旅客來港，與其繼續糾纏，應檢視如何改善現行措施吸引旅客來港。他指「團進團出」是好開始，建議下一步放寬「黃碼」抵港個人旅客亦可入食肆及旅遊景點，又指本港旅客主要來自內地，盼內地放寬入境檢疫日數，同時若本港能做好防疫，或可考慮明年實施「0+0」。

立法會議員江玉歡認為0+0才有望令本港經濟、對外交流、市民生活復常；她指0+0只是第一步，但政府已故步自封，不解「等緊乜」；如先與內地通關，應清楚交代時間表，若只能苦等， 擔心各行業難渡年關。

（新冠疫情）