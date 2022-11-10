高級音響酒吧疫市開店 美酒佳餚巡禮助吸新客

創辦人：大家見到環境差

我見到一個機會

不過，酒吧開張初期適逢疫情高峰，一度只靠熟客維持經營，被問到為何仍堅決開店，熱愛音樂的楊恒傑說疫情總會完結，「當大家覺得環境差，其實適合嘗試新事物，我見到一個機會」，因此決定放手一試。

新推「創意雞尾酒」活動助宣傳

今年旅發局舉辦的美酒佳餚巡禮首次推出「創意雞尾酒」活動，CNY Bar亦有參與，為配合活動本地元素的主題，特別調製一杯用上劉森記蝦籽的雞尾酒。楊恒傑表示，參與以上活動除了可為酒吧增加宣傳之外，亦可借助旅發局支持去認識新客人，甚至可製造迴響，參與活動後，酒吧增加約三成新客。

旅發局港美酒佳餚巡禮11月1日開鑼，同樣有參與的中餐廳Madame Fù總經理Raul表示，去年曾參加旅發局舉辦的餐廳周，帶動生意額增加兩成，故今年繼續參與，期望追回業績。

中餐廳料生意額增一成

Raul續稱，美酒佳餚巡禮只開始了短短一星期多，已有客人光顧一次後再訂位，估算生意額約增一成。Madame Fù亦因應美酒佳餚巡禮而推出「桂花馬丁尼」，材料用上釀製叉燒的麥芽加入威末酒等；亦有黑松露小籠包配雞尾酒的組合菜單。

（新冠疫情）