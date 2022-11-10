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年宵入場人數上限3.2萬 攤位首日競投熱烈 最高5.6萬成交

【明報專訊】明年農曆新年維園年宵市場175個攤位，昨日起一連兩天公開競投。昨首日競投氣氛熱烈，全日120個攤位均高於底價的5440元成交，成交價介乎8000至5.6萬元。有投得攤位的花農稱今年成交價較去年低，有信心賺到錢。食環署表示，維園年宵市場入場人數上限為3.2萬，若接近上限，屆時會安排輪籌入場，市民可於網上或現場取籌；此外，若新冠疫情轉差，不排除會取消年宵。

6攤位成交價高於5萬

明年年宵在1月16至22日舉行。維園年宵首批120個攤位昨在荔枝角政府合署完成競投，有6個攤位成交價高於5萬元，大多集中在近天后興發街出口的中間通道，當中最高價的一個攤位為5.6萬元，是底價的10.3倍。成交價最低為8000元。各攤位平均成交價約2.98萬元，總成交額達357萬元，至於餘下55個攤位則會於今早9時繼續開放競投。

往年都有在維園年宵開檔、賣蝴蝶蘭和水仙的郭先生，昨以3.6萬元投得近興發街出口的角落攤位。郭稱，去年競投維園年宵角落檔位的成交價是5.7萬元，今年成交價錢比去年少約2萬元，有信心可賺錢，又預計用20萬元競投3至4個檔位賣花。

花販：七欖也可行 為何不可賣乾貨

在維園賣年花約30年的蕭小姐，以5萬元高價投得一個檔位，她質疑政府繼續不設乾貨攤位的決定，憂慮會令人流減少，「有乾貨檔多些人流……欖球（七人欖球賽）也能舉辦，是不是？為何不讓人放乾貨出來賣？」

食環署環境衞生部第一行動科行動組高級總監許素卿解釋，保留濕貨攤位是考慮到市民於歲晚有買年花的需要，而繼續不設乾貨及快餐攤位，則考慮到在場內飲食要除口罩，會增加感染風險，而攤位數量減少，通道可更寬闊，有助市民保持社交距離。被問到在過去周末舉行的七欖比賽，觀眾可以飲食，為何年宵未能放寬安排，她指政府仍在留意疫情變化，暫未考慮恢復乾貨及快餐檔。

今年初因第五波疫情來襲，取消年宵，許素卿表示會視乎疫情發展，若疫情轉差不排除取消；她難言會以什麼指標衡量，但會與衛生當局溝通。

（新冠疫情）

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