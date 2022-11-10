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無打針兩歲半童染疫後不治 幼兒復必泰預約率「失望」 學者籲盡快帶子女打針

【明報專訊】半歲至4歲幼兒昨日起可接種幼兒版復必泰新冠疫苗，負責統籌疫苗接種的公務員事務局長楊何蓓茵昨透露，截至前日（8日）晚上7時，局方共接到約750個接種復必泰幼兒配方預約，形容預約率不理想，指3歲以下幼童接種率只有約19%，令人憂慮。同日本港再度傳出有染疫幼兒離世消息，醫管局昨公布，上月中起一直在伊利沙伯醫院兒科深切治療部留醫的31個月大（約兩歲半）男童延至前日離世，該男童無接種新冠疫苗，亦無長期病患。有學者對現時幼兒版復必泰疫苗預約率及接種率感失望，冀家長不要猶豫帶子女打針。

翻查資料，該名31個月大男童上月17日因發燒入院，入院時檢測新冠陽性，其後引發急性壞死性腦炎，情况一直危殆，上月25日曾接受緊急腦部手術，但最終延至前日離世。本港第五波疫情累計有3名3歲以下染疫幼兒離世。

無長期病 併發急性腦炎

3歲以下染疫離世 累計3人

楊何蓓茵昨在港台節目《千禧年代》稱，局方現時收到在周一至周五的預約率不是太高，周六則稍高一點，認為接種率不理想；又稱由於復必泰疫苗幼兒和兒童配方需特別稀釋程序，稀釋後只能儲存幾小時，故不希望浪費努力爭取供應的疫苗，提醒家長即使接種中心不設「即日籌」，但目前每日仍未滿額，故可即日預約接種。

前晚750個預約 楊何蓓茵：不理想

她又稱家長有可能在聖誕節或農曆新年與子女外遊，而冬季對抵抗力較弱兒童是考驗，籲家長盡快帶子女打針。

目前僅4間兒童社區疫苗接種中心提供幼兒配方復必泰，被問到會否增加接種點，她表示正考慮，但為免混亂及「打錯針」，不希望幼童與成人於同一中心接種。政府發言人回覆稱，復必泰疫苗幼兒配方自11月6日起可預約，截至昨晚7時，累計接獲約940宗相關預約。

昨新增13宗死亡個案

港大兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授關日華昨回覆本報查詢稱，對現時幼兒版復必泰疫苗預約率及接種率感失望，強調要保護某一年齡層免受感染，須提高整個年齡層的接種率，他擔心或會繼續出現兒童危重個案，若加上流感夾擊，恐「雪上加霜」。關又指現時大多數染疫幼童及兒童均是由成年人傳染，但成年人多已打針，病况輕微，相反幼童在未打針下被傳染致重症機會大增，形容情况可憐，冀家長盡快帶子女打針。

本地疫情方面，衛生防護中心昨公布新增5068宗新冠陽性個案，當中輸入個案佔498宗。死亡個案連同上述31個月大男童，共增13宗，兩人來自院舍。Omicron變異病毒株新亞系方面，本地再增3宗本地個案，XBB、XBD、BQ.1.1亞系各增一宗，現時累計錄得14宗XBB、12宗XBD及23宗BQ.1.1亞系個案。輸入個案則增一宗BQ.1.1亞系個案，累計30宗。

明報記者

（新冠疫情）

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