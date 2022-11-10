立會熱議二十大精神 李鎮強倡宣傳車巡全港

會上有逾60名議員發言，政制及內地事務局長曾國衞發言時引述國務院港澳辦主任夏寶龍稱，發展是港澳立身之本，是為居民創造更美好生活的根本所在，也是保持穩定和諧的重要前提，本港必須以謙虛謹慎、務實有為的態度認真思考研究，應要實現怎樣的發展。

新思維狄志遠表示，中央全面管治權與港人治港高度自治之間不產生矛盾，而是要建基兩地的關係及信任，稱雙普選是香港政制發展的最終目標，政府有責任令中央和香港社會達至共識。他又說，不少市民對政府仍不信任，要挽回民心需視乎政府能否聽取民意，團結各方。

自由黨李鎮強建議政府考慮籌建「中國共產黨黨史館」或租宣傳車在全港各區巡迴，宣傳二十大報告精神及中共黨史，亦應將二十大精神納入學校教材，增強學生愛國精神。民建聯陳學鋒認為，香港以往發展受西方文化主導，標榜自由民主、人權為主流價值觀，較少重視中華傳統文化，建議為學生挑選合適讀物，多做「精神文明建設」。