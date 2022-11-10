稱政策組與行會互補優勢 李家超：觸及事情「無疆界」

就特首政策組和行政會議的功能，李家超表示，若要訂立法律條文或確保金融體系健全，他會先聽取行會意見，而特首政策組可觸及的事情「無疆界」，例如因應國際形勢變化，要了解、分析然後產生觸覺，政策組有了觸覺後再告訴他需注意的事。李家超上任後引入「紅隊」概念，他受訪時未有交代有否「紅隊」名單，僅指可互換，「一時你做紅隊，一時我做紅隊」。

賞罰制適用委任官員否 曾國衞：特首可按程序處理

立法會議員狄志遠昨在立法會提口頭質詢，問到《施政報告》提出的公務員賞罰制度，是否適用於政治委任官員等。選委會界別陳紹雄認為，政績難以量化或以單一標準衡量，關注政府能否「（胡）蘿蔔與大棍」並重，當局有何措施加強主要官員對政策範疇的承擔。政制及內地事務局長曾國衞回應稱政治委任官員受《政治委任制度官員守則》規管，若涉違反職責或當中條文，特首可按程序決定作合適處理，包括警告、公開譴責、停職或免職，若涉主要官員，特首亦可按《基本法》向中央建議將官員停職或免職，他指機制行之有效。