港聞

港聞二

草間彌生M+展周六開 3新作迎客

【明報專訊】M+首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」將於周六（12日）開幕，展期至明年5月，展出203件作品，包括3件草間彌生特地為是次展覽創作的全新作品（見圖）。展覽分6個主題，展現草間對生命紛雜無涯感受，以及對人類身體平等與解放的主張等；同時以藝術為平台，注入愛及和平概念，傳遞「創作藝術是為了治癒全人類」信息。M+副總監及總策展人鄭道鍊預計，為期半年的展覽將錄10萬或以上訪客。

展期半年 6主題203作品

特別展覽為慶祝M+開幕一周年而設，是草間彌生在日本以外的亞洲地區舉行的最大回顧展。由於本周五是M+首年免費參觀安排的最後一天，訪客若要參觀草間彌生展覽，需購買門票。

現年93歲日本藝術家草門彌生以其「波點」創作最為公眾熟知。展覽主題之一「無限」為草間貫徹始終主題，1950年代早期作品已現網紋特色，表達對生命感受。草間童年時在居所附近河道看見「數百萬顆白色石頭」，很欣賞這種豐富景象，重複及複製技法因而貫穿其歷年作品，另一主題「積累」下的作品《手的積累》正是一例。

「南瓜」置大堂 肖像畫折射70年演變

連結和集體亦是草間藝術的重要價值觀，反映這些概念的裝置藝術《自我消融》，更是她少數從美國帶回日本的作品。作品中其招牌圖案「波點」佈滿所有物件，營造人體模型與不同物品融和合一的錯覺，表達出人類「毁滅自我」、主張以自由平等的狀態與他人及世界重新連結的概念。主題「生物宇宙」方面，草間一直認為植物與人類一樣是由同一精神所驅動的生命體，由於其家族在日本經營育苗場，她對花卉植物尤其南瓜着迷，因而成為其創作的經典題材。3件新作之一《南瓜》（2022）將於M+大堂展出。

主作品亦反映草間個人經歷。她透過藝術創作排解對死亡執迷，深入探究死亡議題。她將個人精神狀態連結社會狀况，除在作品表達對戰爭、工業發展和環境破壞痛惜，亦在作品注入愛的信息，以印證其「創作藝術是為了治癒全人類」思想。展覽亦有展出草間自我肖像畫，介紹她從1950至2020年演變，勾勒其心理及情緒經驗。

為配合展覽，港鐵設計南瓜黃底黑色波點設計主題列車，由昨日起至下月27日在屯馬線行走。

相關字詞﹕M+博物館 草間彌生

上 / 下一篇新聞

捱報章批評7書 圖書館4日全下架 皆刊於國安法前 康文署：不時檢視書籍違法否
捱報章批評7書 圖書館4日全下架 皆刊於國安法前 康文署：不時檢視書籍違法否
引《公開守則》索總數 署方稱損治安拒披露
引《公開守則》索總數 署方稱損治安拒披露
黃梓謙黃錦輝報立會補選 否認獲「綠燈」 工聯民建聯最快今敲定人選
黃梓謙黃錦輝報立會補選 否認獲「綠燈」 工聯民建聯最快今敲定人選
稱最低工資將增 兩大屋苑加管理費 周小松指不合理 物管協會：加薪解人手荒
稱最低工資將增 兩大屋苑加管理費 周小松指不合理 物管協會：加薪解人手荒
邀工資委員會研檢討機制 孫玉菡未提時間表
邀工資委員會研檢討機制 孫玉菡未提時間表
稱政策組與行會互補優勢 李家超：觸及事情「無疆界」
稱政策組與行會互補優勢 李家超：觸及事情「無疆界」
立會熱議二十大精神 李鎮強倡宣傳車巡全港
立會熱議二十大精神 李鎮強倡宣傳車巡全港
無打針兩歲半童染疫後不治 幼兒復必泰預約率「失望」 學者籲盡快帶子女打針
無打針兩歲半童染疫後不治 幼兒復必泰預約率「失望」 學者籲盡快帶子女打針
年宵入場人數上限3.2萬 攤位首日競投熱烈 最高5.6萬成交
年宵入場人數上限3.2萬 攤位首日競投熱烈 最高5.6萬成交
高級音響酒吧疫市開店 美酒佳餚巡禮助吸新客
高級音響酒吧疫市開店 美酒佳餚巡禮助吸新客
調查：3/4受訪者指防疫代價過高 民主黨籲撤口罩令疫苗通
調查：3/4受訪者指防疫代價過高 民主黨籲撤口罩令疫苗通
醫療展接受黃碼入場 展商稱人流氣氛勝去年
醫療展接受黃碼入場 展商稱人流氣氛勝去年
涉虛報松嶺虐兒 匡智會教師被捕 寄匿名信針對管理層 家中鑲起「虐兒」報道
涉虛報松嶺虐兒 匡智會教師被捕 寄匿名信針對管理層 家中鑲起「虐兒」報道
保良局虐兒案3被告保釋 兩人辭職 一人轉任文員
保良局虐兒案3被告保釋 兩人辭職 一人轉任文員
稱遭誣衊偷煙 刀斬室友 無業漢認企圖謀殺
稱遭誣衊偷煙 刀斬室友 無業漢認企圖謀殺
環團指政府減碳落後 無鉛汽油列2021措施
環團指政府減碳落後 無鉛汽油列2021措施
超市竊案 警涉偽造「不追究」口供控7罪
超市竊案 警涉偽造「不追究」口供控7罪
3刀手斬兩黑漢逃遁 疑棄車郊園焚毁
3刀手斬兩黑漢逃遁 疑棄車郊園焚毁
銀髮助銀髮 上網學做「疫情了結糖」送暖
銀髮助銀髮 上網學做「疫情了結糖」送暖
支援「網絡情人」生意 女商人被騙2000萬 5長者遇電騙最高失20萬 警拘一人
支援「網絡情人」生意 女商人被騙2000萬 5長者遇電騙最高失20萬 警拘一人
「防騙視伏器」一個月逾萬次預警「有伏」
「防騙視伏器」一個月逾萬次預警「有伏」
大灣區GBA專題：灣區人才加強流動 助港產業多元化
大灣區GBA專題：灣區人才加強流動 助港產業多元化
大灣區GBA專題：阿斯利康擴大灣區創新藥研發
大灣區GBA專題：阿斯利康擴大灣區創新藥研發
大灣區GBA專題：前海首三季利用港資334億增21%
大灣區GBA專題：前海首三季利用港資334億增21%
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】港鐵出新App 為視障者聲音導航
【Emily】港鐵出新App 為視障者聲音導航
【Emily】特首商會發言：觀點唔同 都係香港朋友
【Emily】特首商會發言：觀點唔同 都係香港朋友
【Emily】唔明閂營地邏輯 陳恒鑌：要喺立會紮營？
【Emily】唔明閂營地邏輯 陳恒鑌：要喺立會紮營？
【Emily】陳琬琛po走失鸚鵡 幾粒鐘搵番主人
【Emily】陳琬琛po走失鸚鵡 幾粒鐘搵番主人
【Emily】立會辯「學習二十大」 民記3人用英文
【Emily】立會辯「學習二十大」 民記3人用英文
【Emily】立會自助餐「復常」
【Emily】立會自助餐「復常」