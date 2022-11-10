草間彌生M+展周六開 3新作迎客

展期半年 6主題203作品

特別展覽為慶祝M+開幕一周年而設，是草間彌生在日本以外的亞洲地區舉行的最大回顧展。由於本周五是M+首年免費參觀安排的最後一天，訪客若要參觀草間彌生展覽，需購買門票。

現年93歲日本藝術家草門彌生以其「波點」創作最為公眾熟知。展覽主題之一「無限」為草間貫徹始終主題，1950年代早期作品已現網紋特色，表達對生命感受。草間童年時在居所附近河道看見「數百萬顆白色石頭」，很欣賞這種豐富景象，重複及複製技法因而貫穿其歷年作品，另一主題「積累」下的作品《手的積累》正是一例。

「南瓜」置大堂 肖像畫折射70年演變

連結和集體亦是草間藝術的重要價值觀，反映這些概念的裝置藝術《自我消融》，更是她少數從美國帶回日本的作品。作品中其招牌圖案「波點」佈滿所有物件，營造人體模型與不同物品融和合一的錯覺，表達出人類「毁滅自我」、主張以自由平等的狀態與他人及世界重新連結的概念。主題「生物宇宙」方面，草間一直認為植物與人類一樣是由同一精神所驅動的生命體，由於其家族在日本經營育苗場，她對花卉植物尤其南瓜着迷，因而成為其創作的經典題材。3件新作之一《南瓜》（2022）將於M+大堂展出。

主作品亦反映草間個人經歷。她透過藝術創作排解對死亡執迷，深入探究死亡議題。她將個人精神狀態連結社會狀况，除在作品表達對戰爭、工業發展和環境破壞痛惜，亦在作品注入愛的信息，以印證其「創作藝術是為了治癒全人類」思想。展覽亦有展出草間自我肖像畫，介紹她從1950至2020年演變，勾勒其心理及情緒經驗。

為配合展覽，港鐵設計南瓜黃底黑色波點設計主題列車，由昨日起至下月27日在屯馬線行走。