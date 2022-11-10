邀工資委員會研檢討機制 孫玉菡未提時間表

勞聯立法會議員周小松向本報表示，《施政報告》已推出接近一個月，孫玉菡仍未曾解答何時啟動研究以及會研究多久，認為應盡快指示最低工資委員會展開研究。

至於來年最低工資調整，周小松表示，預計行會明年1月討論最低工資委員會的建議，討論後會將建議水平提交立法會正式通過。他稱行會已涵蓋多個政黨的意見，「已成定局」，又指現時時薪40元以下的工人不多，相信調整後僱主成本不會大增，又稱經濟不景下有工開已難得，料不會有員工要求加薪。

自由黨立法會議員李鎮強表示，不認同孫玉菡所指最低工資對通脹影響微，稱最低工資上升會產生漣漪效應，領取不同工資者亦會要求加薪，繼而令衣食住行加價。他稱最低工資現時屬先訂立後審議方式實行，議員難以否決，但他會尊重最低工資委員會的決定。

至於一年一檢，李鎮強稱要視乎檢討方法如何修改，才決定是否支持，另認為一年一檢只會令通脹繼續加，基層工資「不斷追通脹，但永遠追不到」。