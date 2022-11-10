稱最低工資將增 兩大屋苑加管理費 周小松指不合理 物管協會：加薪解人手荒

本報電郵管理美孚新邨第五期、沙田第一城的富城集團查詢增加管理費事宜以及最低工資的影響，至截稿前無回覆。

第一城上調5% 黃文萱：已凍兩三年「可理解」

根據美孚新邨第五期物業管理公司、富城旗下的滙秀企業向住戶發出的通告，明年1月起住宅、商舖及停車場的管理費增加7%。通告表明，面對持續通脹、來年最低工資調整以及應付未來改善工程的開支，帶來財政壓力，故增加管理費。

第一城方面，富城旗下的百得物業管理向住戶發信指，該屋苑管理費自2020年起凍結，預計住宅管理費收支帳出現虧損，加上新冠疫情影響、最低工資預計上調、維修費用上調，以及屋苑老化保養等因素，明年將上調住宅管理費5%。

翻查資料，過去兩次調整最低工資，第一城都有加管理費，住在第一城的前當區區議員黃文萱說，第一城已凍結管理費兩三年，5%加幅不算太大。她指物價高昂，人力資源成本上升，第一城屬舊樓，需承擔各項維修保養，加費可理解。

天頌苑同擬加費 房委提最低工資

沙田銀禧花園、天水圍天頌苑亦擬明年加管理費。銀禧花園的管理公司指因新冠疫情影響令人手需求殷切，加上抗疫開支上升，提出明年增5%住宅及停車場管理費，正諮詢業主。上月天頌苑業主委員會向住戶發問卷，就管理費增幅諮詢，設增約10%、12%、15%三個選項，房委會去信向業主解釋，隨着不斷上漲的最低工資、保養合約費用等因素，令儲備金大減，截至今年7月，過去12個月每月平均赤字為94萬元。

陳志球稱物業管理行業缺人，最低工資上升，再不加薪難競爭請人；加上樓宇愈來愈舊，維修保養費上漲亦致增加管理費。他稱增加管理費是全港趨勢，「如不加就無人做維修保養」，強調管理公司只是代理人，管理費落於維修公司及工人。他希望當局引入外勞解決人手短缺問題。

周：物管大多非以最低工資請人

去年統計處數據顯示，全港有7.33萬人時薪低於40元，主要來自物業管理、保安及清潔服務行業。周小松表示，部分單幢樓宇的保安領取最低工資，管理費難免增加，但由物業管理公司管理的樓宇，大多數已非用最低工資聘請員工，以最低工資上升為由加管理費不合理，亦不應將管理成本上漲全數轉嫁業主。

自由黨立法會議員李鎮強說最低工資上升引發骨牌效應，令物價上升包括管理費，就算領最低工資人數少，也有漣漪效應，「洗碗加人工，廚師部長也會要求加，一碟炒飯也會因此加價」。