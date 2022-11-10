黃梓謙黃錦輝報立會補選 否認獲「綠燈」 工聯民建聯最快今敲定人選

胡定旭劉業強提名 黃梓謙稱跨派撐

黃梓謙稱手握20張提名票，形容是跨黨派、跨界別，包括全國政協常委胡定旭、全國人大代表譚志源和陳振彬等。據了解，鄉議局主席劉業強、民建聯立法會議員劉國勳、工聯會副會長梁頌恩亦提名黃。

黃梓謙去年曾參選選委會界別，最終獲956票，以14票之差落敗。他稱過去用心撰寫政綱，惟未能當選，沒法履行承諾，故決定再參選，又說今次參選心態更謙卑。他表示，雖曾在選舉落敗，但成敗不是最重要，更重要是成為「更謙卑、更能服務社會、更能進步的人」，冀為社會帶來正能量。至於有否信心當選，他認為過去曾參選此界別是優勢，因熟悉不少選委及議員。

黃錦輝：創科學者背景有利

獲17名選委提名的黃錦輝昨日在多名立法會議員陪同下報名，包括黃元山、林筱魯、陳紹雄、鄧飛、邱達根、吳傑莊。對於有否信心當選，黃錦輝說「無信心就不會出來」，又否認獲得「開綠燈」參選，「我一直都是一步一腳印，一路一路行，每票（提名票）都是我自己搵返嚟」。他表示，自創科局長孫東加入政府後，他開始考慮參選，認為自己的學者背景有優勢，立法會亦需要具創科背景的議員。

工聯會會長吳秋北表示今日將會開會決定補選相關事宜。民建聯副主席陳學鋒稱黨內今日將會開會，估計會討論補選人選。今次補選為填補4名議員加入政府出缺的議席，提名期下周一（14日）結束，參選人需在選委會5個界別中取得至少15名選委提名。