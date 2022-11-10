引《公開守則》索總數 署方稱損治安拒披露

根據公共圖書館目前最新「選書宗旨及準則」，「是否會不利國家安全」位列選擇圖書館資料準則的首位。圖書館網頁稱，為確保履行《國安法》規定的維護國家安全責任，考慮購書或選購資料時，圖書館長必須確保館藏「不會不利於國家安全」。

本報記者曾引用《公開資料守則》向康文署查詢因涉國安法下架的圖書數目及下架書籍總數。康文署稱若披露資料，會損害香港安全、治安或公眾秩序，以及部門有效運作，而必須不合理地動用部門資源才能得出該批資料，故拒絕提供涉國安法而下架的書籍資料。

關注者：圖書館有責定期檢視藏書

有份留意今次爭議圖書的「香港圖書質素關注組」召集人、民建聯成員李家良表示，國安法雖沒追溯力，但圖書館有責任定期檢視藏書，尤其館長推介前要審查，日後採購也要更小心。涉事書雖屬成人借閱圖書館藏書，李家良質疑兒童也可去成人圖書館取閱，「我未夠18歲時，都有去成人借閱圖書館」，認為部分笑話類書籍不適合兒童。