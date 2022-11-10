捱報章批評7書 圖書館4日全下架 皆刊於國安法前 康文署：不時檢視書籍違法否

明報記者 林勵

涉事作者之一葛雋向本報稱，對著作下架不意外，但唏噓社會情况改變。他在港出生後3歲起於內地生活，1991年才移居香港，形容「內地當時難以創作，香港當時是自由世界，所以來香港後好像如魚得水、可以盡情發揮」。

康文署回覆查詢稱，公共圖書館會不時檢視及註銷不符合館藏發展的書籍，包括涉資料不實或內容可能違反香港法律規定的書籍。署方未正面回應是否送審，只說「我們會檢視有關書籍，以決定其是否適合繼續作為圖書館館藏」。

涵漫畫笑話書 陳雲舊書新序提「城邦」

被《文匯報》點名批評的書包括嶺大前學者陳雲《神州故國遊》、已停畫漫畫的白水《溫水劇場》系列，以及葛雋漫畫笑話書《爆笑教室》系列和小說《國民教育謀殺案》（見表），均在國安法生效前出版，其中陳雲的遊記更於1980年代初撰寫，但2017年再版新加序言，以「中國變成故國」為題，文中提及「但願香港將來城邦自治」。

葛雋不意外 嘆發帖也「自我審查」

本報記者周日到中央圖書館及搜尋圖書館網頁，當時7本書籍及同系列圖書仍在成人借閱圖書館或參考書架上，昨日已悉數下架，圖書館網頁則顯示「沒有符合的檢索結果」。3名作者的其他著作，部分則仍在架上。

葛雋形容，其著作過去列入圖書館藏不意外，因港一直奉行包容多元，目前社會情况確有改變。他說書籍以校園軼事為主題，但對圖書館下架有心理準備。已無再出書或投稿的他慨嘆，目前環境難創作，如今在社交媒體撰文也難免「自我審查」，「有時甚至寫好了，再想想後覺得還是不好，然後按掣刪除」。他對此不習慣，有時有些話不能說，有些思緒則只能留在心中。翻查資料，葛雋9月曾獲公共圖書館邀請以「寫好自己的人生故事」為題擔任講座嘉賓。

諮詢委員倡准作者上訴

公共圖書館目前無具體評論下架原因或數目，圖書館諮詢委員會成員崔日雄說，委員會過去無仔細討論下架情况，署方也不需向他們交代。他個人理解每本書都涉主觀及專業評審，圖書館或避免引伸更複雜爭拗，很難具體對外解釋每本書下架原因。他建議圖書館設上訴機制，例如讓作者提出再覆檢被下架的圖書並解釋，過程也不一定對外公開，相信可改善流程。

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