港聞

港聞一

捱報章批評7書 圖書館4日全下架 皆刊於國安法前 康文署：不時檢視書籍違法否

【明報專訊】《文匯報》上周六點名7本公共圖書館圖書，質疑內容包括針對內地、建制政黨、警察或國民教育等，書籍包括多本諷刺漫畫及笑話書集。本報發現，報道刊出4日後，圖書館昨已將被點名的圖書及同一系列共17書籍下架。記者以讀者身分查詢，有圖書館職員稱因涉事書籍「要處理、under review（覆檢）」，承認全港各圖書館「呢本書所有copy（冊）都會抽起」。

明報記者 林勵

涉事作者之一葛雋向本報稱，對著作下架不意外，但唏噓社會情况改變。他在港出生後3歲起於內地生活，1991年才移居香港，形容「內地當時難以創作，香港當時是自由世界，所以來香港後好像如魚得水、可以盡情發揮」。

康文署回覆查詢稱，公共圖書館會不時檢視及註銷不符合館藏發展的書籍，包括涉資料不實或內容可能違反香港法律規定的書籍。署方未正面回應是否送審，只說「我們會檢視有關書籍，以決定其是否適合繼續作為圖書館館藏」。

涵漫畫笑話書 陳雲舊書新序提「城邦」

被《文匯報》點名批評的書包括嶺大前學者陳雲《神州故國遊》、已停畫漫畫的白水《溫水劇場》系列，以及葛雋漫畫笑話書《爆笑教室》系列和小說《國民教育謀殺案》（見表），均在國安法生效前出版，其中陳雲的遊記更於1980年代初撰寫，但2017年再版新加序言，以「中國變成故國」為題，文中提及「但願香港將來城邦自治」。

葛雋不意外 嘆發帖也「自我審查」

本報記者周日到中央圖書館及搜尋圖書館網頁，當時7本書籍及同系列圖書仍在成人借閱圖書館或參考書架上，昨日已悉數下架，圖書館網頁則顯示「沒有符合的檢索結果」。3名作者的其他著作，部分則仍在架上。

葛雋形容，其著作過去列入圖書館藏不意外，因港一直奉行包容多元，目前社會情况確有改變。他說書籍以校園軼事為主題，但對圖書館下架有心理準備。已無再出書或投稿的他慨嘆，目前環境難創作，如今在社交媒體撰文也難免「自我審查」，「有時甚至寫好了，再想想後覺得還是不好，然後按掣刪除」。他對此不習慣，有時有些話不能說，有些思緒則只能留在心中。翻查資料，葛雋9月曾獲公共圖書館邀請以「寫好自己的人生故事」為題擔任講座嘉賓。

諮詢委員倡准作者上訴

公共圖書館目前無具體評論下架原因或數目，圖書館諮詢委員會成員崔日雄說，委員會過去無仔細討論下架情况，署方也不需向他們交代。他個人理解每本書都涉主觀及專業評審，圖書館或避免引伸更複雜爭拗，很難具體對外解釋每本書下架原因。他建議圖書館設上訴機制，例如讓作者提出再覆檢被下架的圖書並解釋，過程也不一定對外公開，相信可改善流程。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕康文署 中央圖書館 自我審查 葛雋 公共圖書館

上 / 下一篇新聞

引《公開守則》索總數 署方稱損治安拒披露
引《公開守則》索總數 署方稱損治安拒披露
黃梓謙黃錦輝報立會補選 否認獲「綠燈」 工聯民建聯最快今敲定人選
黃梓謙黃錦輝報立會補選 否認獲「綠燈」 工聯民建聯最快今敲定人選
稱最低工資將增 兩大屋苑加管理費 周小松指不合理 物管協會：加薪解人手荒
稱最低工資將增 兩大屋苑加管理費 周小松指不合理 物管協會：加薪解人手荒
邀工資委員會研檢討機制 孫玉菡未提時間表
邀工資委員會研檢討機制 孫玉菡未提時間表
草間彌生M+展周六開 3新作迎客
草間彌生M+展周六開 3新作迎客
稱政策組與行會互補優勢 李家超：觸及事情「無疆界」
稱政策組與行會互補優勢 李家超：觸及事情「無疆界」
立會熱議二十大精神 李鎮強倡宣傳車巡全港
立會熱議二十大精神 李鎮強倡宣傳車巡全港
無打針兩歲半童染疫後不治 幼兒復必泰預約率「失望」 學者籲盡快帶子女打針
無打針兩歲半童染疫後不治 幼兒復必泰預約率「失望」 學者籲盡快帶子女打針
年宵入場人數上限3.2萬 攤位首日競投熱烈 最高5.6萬成交
年宵入場人數上限3.2萬 攤位首日競投熱烈 最高5.6萬成交
高級音響酒吧疫市開店 美酒佳餚巡禮助吸新客
高級音響酒吧疫市開店 美酒佳餚巡禮助吸新客
調查：3/4受訪者指防疫代價過高 民主黨籲撤口罩令疫苗通
調查：3/4受訪者指防疫代價過高 民主黨籲撤口罩令疫苗通
醫療展接受黃碼入場 展商稱人流氣氛勝去年
醫療展接受黃碼入場 展商稱人流氣氛勝去年
涉虛報松嶺虐兒 匡智會教師被捕 寄匿名信針對管理層 家中鑲起「虐兒」報道
涉虛報松嶺虐兒 匡智會教師被捕 寄匿名信針對管理層 家中鑲起「虐兒」報道
保良局虐兒案3被告保釋 兩人辭職 一人轉任文員
保良局虐兒案3被告保釋 兩人辭職 一人轉任文員
稱遭誣衊偷煙 刀斬室友 無業漢認企圖謀殺
稱遭誣衊偷煙 刀斬室友 無業漢認企圖謀殺
環團指政府減碳落後 無鉛汽油列2021措施
環團指政府減碳落後 無鉛汽油列2021措施
超市竊案 警涉偽造「不追究」口供控7罪
超市竊案 警涉偽造「不追究」口供控7罪
3刀手斬兩黑漢逃遁 疑棄車郊園焚毁
3刀手斬兩黑漢逃遁 疑棄車郊園焚毁
銀髮助銀髮 上網學做「疫情了結糖」送暖
銀髮助銀髮 上網學做「疫情了結糖」送暖
支援「網絡情人」生意 女商人被騙2000萬 5長者遇電騙最高失20萬 警拘一人
支援「網絡情人」生意 女商人被騙2000萬 5長者遇電騙最高失20萬 警拘一人
「防騙視伏器」一個月逾萬次預警「有伏」
「防騙視伏器」一個月逾萬次預警「有伏」
大灣區GBA專題：灣區人才加強流動 助港產業多元化
大灣區GBA專題：灣區人才加強流動 助港產業多元化
大灣區GBA專題：阿斯利康擴大灣區創新藥研發
大灣區GBA專題：阿斯利康擴大灣區創新藥研發
大灣區GBA專題：前海首三季利用港資334億增21%
大灣區GBA專題：前海首三季利用港資334億增21%
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】港鐵出新App 為視障者聲音導航
【Emily】港鐵出新App 為視障者聲音導航
【Emily】特首商會發言：觀點唔同 都係香港朋友
【Emily】特首商會發言：觀點唔同 都係香港朋友
【Emily】唔明閂營地邏輯 陳恒鑌：要喺立會紮營？
【Emily】唔明閂營地邏輯 陳恒鑌：要喺立會紮營？
【Emily】陳琬琛po走失鸚鵡 幾粒鐘搵番主人
【Emily】陳琬琛po走失鸚鵡 幾粒鐘搵番主人
【Emily】立會辯「學習二十大」 民記3人用英文
【Emily】立會辯「學習二十大」 民記3人用英文
【Emily】立會自助餐「復常」
【Emily】立會自助餐「復常」