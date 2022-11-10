【Emily】港鐵出新App 為視障者聲音導航

會展站試用有誤差 用家：可接受

港鐵話，目前「站內導航」功能只喺會展站用到，但會繼續擴展，目標每年多10個車站有得用。唔少室內定位App都有準確度問題，港鐵之前邀請Emily一齊同兩位視障者啟德同俊文喺會展站實測，都見到導航有啲誤差，俊文明明想由車站大堂去月台，但一開始就行錯去洗手間，啟德就行過龍搵唔到扶手梯，要靠在場人員提醒。

用落有誤差，兩位視障者又點睇？啟德話3至4米誤差可接受，拉近到同目的地嘅距離，已令視障者出行多咗信心；俊文就話「預咗」，反而比較欣賞個App介紹站內有咩舖頭，令佢唔使再靠「聞到啲（香）味」先知邊度有嘢食賣。

新App又會提供大啲嘅圖案及字體，方便長者睇到。

港鐵公司總經理（市務及客戶體驗）梁靜雯話，𠵱家每日平均48萬位長者搭港鐵，佔總乘客量11%，預計2031年會升至18%，所以港鐵花咗大約一年同過百萬，邀請長者同視障團體參與設計新App。之前紅磡站傷殘廁所有乘客倒斃，梁靜雯話要再研究吓喺App加唔加到緊急求救功能。