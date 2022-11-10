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2022年11月10日星期四
港聞二
捱報章批評7書 圖書館4日全下架 皆刊於國安法前 康文署：不時檢視書籍違法否
引《公開守則》索總數 署方稱損治安拒披露
黃梓謙黃錦輝報立會補選 否認獲「綠燈」 工聯民建聯最快今敲定人選
稱最低工資將增 兩大屋苑加管理費 周小松指不合理 物管協會：加薪解人手荒
邀工資委員會研檢討機制 孫玉菡未提時間表
草間彌生M+展周六開 3新作迎客
稱政策組與行會互補優勢 李家超：觸及事情「無疆界」
立會熱議二十大精神 李鎮強倡宣傳車巡全港
無打針兩歲半童染疫後不治 幼兒復必泰預約率「失望」 學者籲盡快帶子女打針
年宵入場人數上限3.2萬 攤位首日競投熱烈 最高5.6萬成交
高級音響酒吧疫市開店 美酒佳餚巡禮助吸新客
調查：3/4受訪者指防疫代價過高 民主黨籲撤口罩令疫苗通
醫療展接受黃碼入場 展商稱人流氣氛勝去年
涉虛報松嶺虐兒 匡智會教師被捕 寄匿名信針對管理層 家中鑲起「虐兒」報道
保良局虐兒案3被告保釋 兩人辭職 一人轉任文員
稱遭誣衊偷煙 刀斬室友 無業漢認企圖謀殺
環團指政府減碳落後 無鉛汽油列2021措施
超市竊案 警涉偽造「不追究」口供控7罪
3刀手斬兩黑漢逃遁 疑棄車郊園焚毁
銀髮助銀髮 上網學做「疫情了結糖」送暖
支援「網絡情人」生意 女商人被騙2000萬 5長者遇電騙最高失20萬 警拘一人
「防騙視伏器」一個月逾萬次預警「有伏」
大灣區GBA專題：灣區人才加強流動 助港產業多元化
大灣區GBA專題：阿斯利康擴大灣區創新藥研發
大灣區GBA專題：前海首三季利用港資334億增21%
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【Emily】特首商會發言：觀點唔同 都係香港朋友
【Emily】唔明閂營地邏輯 陳恒鑌：要喺立會紮營？
【Emily】陳琬琛po走失鸚鵡 幾粒鐘搵番主人
【Emily】立會辯「學習二十大」 民記3人用英文
【Emily】立會自助餐「復常」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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