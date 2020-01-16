大灣區GBA專題：阿斯利康擴大灣區創新藥研發

稱能惠及更多病人 兼收集數據

所謂真實世界研究（Real World Research），即是在真實世界環境下收集與患者有關的數據，通過分析以獲得醫療產品的使用價值、潛在獲益或風險的臨牀證據。據阿斯利康中國副總裁、醫學事務部負責人楊海英表示，在藥械通等政策支持下，阿斯利康希望能夠推動更多創新藥在大灣區先行先試，是次簽署備忘的用意也在此，希望能通過合作讓更多創新藥加速進入大灣區，惠及更多病人，同時也幫助跨國企業獲得更多藥效數據，以研發出更尖端產品。

楊海英指出，阿斯利康中國南部總部已於今年9月在廣州生物島正式營運，並先後引進多間上下游合作伙伴進駐。此外，自從呼吸領域藥品Fasenra在港澳上市後，又於今年5月獲批准用於大灣區內地9市指定醫療機構的臨牀緊急使用，今年11月再被列入廣州醫保產品「穗歲康」名單中，最高賠償比例可達70%，多種罕見病藥物亦正持續加快爭取於大灣區先行先試。

西門子粵電力簽戰略合作協議

另外，德國西門子能源與廣東電力發展（粵電力）亦於進博會期間簽署燃機服務戰略合作框架協議。西門子能源將為廣東電力發展旗下兩家項目公司的4部西門子能源F級燃氣輪機提供長期維護服務，以保障機組穩定安全的電力供應。

明報記者

[活在灣區]