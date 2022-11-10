稱遭誣衊偷煙 刀斬室友 無業漢認企圖謀殺

官索精神科報告 考慮判醫院令

無業被告周偉雄（46歲）承認於2021年5月16日，在粉嶺聯安街寶昌大廈一單位內企圖謀殺石明（65歲）。

案情指，被告原居粉嶺一社會福利署轄下的殘疾人士院舍「慈欣之家」，被告2021年5月13日向院舍負責人反映院舍太過嘈吵、環境不適，後獲安排至案發單位居住。該單位原有一名林姓男住客，林認識本案事主，事主原是上述院舍院友，後成為無家者，林得知情况後同月15日邀請事主到單位暫住。事主與被告互不相識。案情續指，案發當日下午2時許，事主在單位內睡覺，被告突從廚房取出菜刀劈向事主頭部約兩至三下，事主疼痛驚醒，被告即逃離單位在街上電話亭報警，向警方承認曾斬人。事主負傷離開單位在街上遇到林，報警送院治理。事主的醫療報告顯示，左前額有兩處深的刀傷，另頭顱骨骨折，須縫16針。

警方同日到單位調查並拘捕被告，被告在警誡下承認不下4次想殺死事主，因對方曾誣衊他偷煙，他趁同屋的林離開單位，以菜刀斬向事主頭部3次。

【案件編號：HCCC 129/22】