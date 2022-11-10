港聞

港聞二

稱遭誣衊偷煙 刀斬室友 無業漢認企圖謀殺

【明報專訊】居於殘疾人士院舍的四旬無業男，因院舍嘈吵獲安排至同區的單位居住，稱被同居六旬漢誣衊偷煙，趁對方午睡時用刀斬向室友頭部兩至三下，致其前額留下兩處刀傷。無業男即日向警方自首，其後被捕。他昨在高等法院承認一項企圖謀殺罪，法官黃崇厚將案件押後至11月23日判刑，其間為被告索取兩份精神科報告，以了解是否適合判處醫院令，被告須還押候判。

官索精神科報告 考慮判醫院令

無業被告周偉雄（46歲）承認於2021年5月16日，在粉嶺聯安街寶昌大廈一單位內企圖謀殺石明（65歲）。

案情指，被告原居粉嶺一社會福利署轄下的殘疾人士院舍「慈欣之家」，被告2021年5月13日向院舍負責人反映院舍太過嘈吵、環境不適，後獲安排至案發單位居住。該單位原有一名林姓男住客，林認識本案事主，事主原是上述院舍院友，後成為無家者，林得知情况後同月15日邀請事主到單位暫住。事主與被告互不相識。案情續指，案發當日下午2時許，事主在單位內睡覺，被告突從廚房取出菜刀劈向事主頭部約兩至三下，事主疼痛驚醒，被告即逃離單位在街上電話亭報警，向警方承認曾斬人。事主負傷離開單位在街上遇到林，報警送院治理。事主的醫療報告顯示，左前額有兩處深的刀傷，另頭顱骨骨折，須縫16針。

警方同日到單位調查並拘捕被告，被告在警誡下承認不下4次想殺死事主，因對方曾誣衊他偷煙，他趁同屋的林離開單位，以菜刀斬向事主頭部3次。

【案件編號：HCCC 129/22】

相關字詞﹕高等法院 企圖謀殺

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