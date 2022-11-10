保良局虐兒案3被告保釋 兩人辭職 一人轉任文員

3名女被告案發時均為幼兒工作員。首案被告周德元（33歲）涉5罪，控罪發生於今年9月1日至14日，涉於銅鑼灣保良局嬰兒組故意襲擊男童A、女童B、女童C及男童D，導致各人受不必要苦楚。

次案被告丁靄雯（28歲）面對兩罪，被控今年9月5日及10日在保良局嬰兒組故意襲擊男童D及男童E。第三宗案件被告雷淑嫺（25歲）被控一罪，涉今年8月25日在保良局嬰兒組故意襲擊男童F。

控方申請押後案件檢視逾5萬小時閉路電視片段、調查職員更表及文件等。控方不反對保釋，主任裁判官羅德泉批准3人各以1萬元現金保釋，其間每周警署報到、不准離港、不得接觸保良局嬰兒組員工或控方證人，亦不得踏入事發地點。

辯方表示轉任文職被告將書面請辭

辯方表示，被告周德元及丁靄雯均已離職，另一被告雷淑嫺今年10月初離開幼兒工作崗位，仍在保良局擔任文員，她將書面請辭，以免違反不准接觸員工的保釋條件。

【案件編號：ESCC 2240-42/22】