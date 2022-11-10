涉虛報松嶺虐兒 匡智會教師被捕 寄匿名信針對管理層 家中鑲起「虐兒」報道

控浪費警力有犯罪意圖取用電腦

被告唐逸敏（48歲），報稱教師，被控「有犯罪意圖而取用電腦」及「導致警力的浪費」罪。她被控於2022年8月1日至11月7日寫信虛報有職員在大埔頌雅路匡智松嶺第二校虐待學生，因而導致警力浪費。她另被控於2014年至2022年期間，在校內電腦系統取得屬於學校的資料而取用電腦。控方申請將案件押後至明年2月1日再訊，以待警方進一步調查。被告獲准以2000元保釋外出，不得離港及交出旅遊證件等，另不得接觸控方證人。

新界北總區重案組總督察武少禧表示，警方於8月24日接獲家長報案，稱有匿名信指控校內現職及已離職職員涉嫌虐兒，及後於8至10月期間，家長、辦學團體匡智會、教育局同樣收到虐兒及校內行政的匿名信、照片及被刪減的片段。

警查1.9萬小時閉路電視片無發現

警方其後調查匿名信提及的教職員及小童家長並翻查學校紀錄，發現信中提及的大部分指控誇張失實，相關片段在4至8年前錄製，部分被指控的教職員當時並不在場。警方另翻查今年6至8月共1.9萬小時的閉路電視片段，暫無發現違法行為，未有證據證實匿名信的指控。警方發現，匿名信內容針對校內管理層及特定教職員，不排除有人因工作不滿上司及同事，繼而製作匿名信指控虐兒。

警方周一（7日）以不誠實使用電腦及浪費警力拘捕該校一名48歲姓唐教師，涉嫌製作及寄出匿名信，並盜取學生資料及傳送予傳媒。被捕女教師在該校任職10年，任教音樂及語文科，匿名信內片段部分為被捕人偷拍，部分為偷錄學校的教學影片。

武少禧重申，警方對虐兒事件零容忍，批評利用保護兒童議題揑造事實，從而達到個人報復目的行為，指製作和發布匿名信會令家長及公眾恐慌、無助，市民大眾亦會對學校，甚至整個保護兒童的機制失去信心，警方強烈譴責不負責任的行為。

匡智會稱聲譽得保 欣慰調查結果

匡智會教育部發聲明，稱被捕女教師屬匡智松嶺二校員工，校董會已暫停該教師職務，稱對警方調查結果感到欣慰，維護會方聲譽，希望事情告一段落，學生校園生活重回正軌。

【案件編號：FLCC1459/22】