稱已協議4元購珍寶太白 船廠入稟索償480萬促交船

原告為建輝船廠有限公司，首被告為持有太白海鮮舫3艘船的太白海鮮舫有限公司，次被告為持有珍寶海鮮舫的香港仔飲食企業有限公司。入稟狀指太白海鮮舫及珍寶海鮮舫為本港著名食肆，具歷史意義，外界稱為「珍寶王國」。

稱被告須付540萬船處理費 已付「定金」

今年5月19日，原告與兩被告達成協議，原告以港幣4元購入上述4艘船，被告須支付540萬元作為船的處理費。根據協議，被告須協助辦理船隻擁有權等的轉名手續，亦要確保船處於安全留置之中。

入稟狀指被告5月20日支付60萬元「定金」，並於5月25日就珍寶海鮮舫收取1元，海事處同意將船轉到原告旗下。6月1日，被告將珍寶海鮮舫入水傾側一事通知原告，原告確認仍能履行協議，並以打撈船隻為目標；不過原告多次發信要求被告簽署補充條款，卻未獲回覆；7月27日，被告通知原告協議將自動終止。

太白方稱待完成珍寶交易才收原告3元

至於太白海鮮舫的3艘船，被告表示要先完成珍寶海鮮舫的交易，才收取原告的3元款項；從5月底起，原告多次催促被告處理轉名手續和交船，被告拒絕協助。

關注事件的立法會議員陳家珮表示，事件已進入司法程序，正了解為何涉事商家和海鮮舫持有人洽談不成功。據她所知，太白海鮮舫的業權轉讓曾有進展，但尚未取得海事處批文，「唔係用錢就處理到，仲有業權、牌照文件等複雜問題要兼顧」，冀政府介入保存，避免太白告別香港。至於珍寶海鮮舫，她稱一直要求政府「buy time（爭取時間）」，假設珍寶可以遲兩個月移離香港，或者會迎來不同的結局。【案件編號：HCA 1494/22】