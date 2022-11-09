港2024辦國際商事仲裁大會 Clockenflap戶外音樂節明年3月重臨

音樂節將設餐飲不設劃位

與此同時，Clockenflap昨日宣布，明年3月重臨中環海濱舉辦戶外音樂節，是3年以來再次舉行。主辦單位預告，將設現場餐飲及不設劃位、自由站立的安排。翻查資料，Clockenflap去年曾稱政府要求觀眾必須在指定座位及不准飲食，當時連續第三年取消活動。至於防疫規則，Clockenflap昨回覆說會在臨近活動時再公布詳情。

ICCA大會兩年舉行一次，香港2018年爭取到大會主辦權，原定在2022年舉辦大會。由於2020年英國愛丁堡大會受新冠疫情影響延至今年舉行，香港大會一度計劃順延至明年3月，最終敲定後年舉行。

香港國際仲裁中心秘書長Mariel Dimsey向本報說，ICCA大會是全球國際仲裁界最大的峰會，對香港作為爭議解決樞紐很重要。她說預計屆時有逾1200名仲裁人士及專家來港。

翻查ICCA 2015年在港舉行的峰會，當時吸引了350名來自全球的頂尖律師、法官及學者來港，包括來自中國最高人民法院、英國、新加坡、澳洲及泰國等地共30多名法官。根據律政司去年向立法會匯報，政府已同意向籌備的香港國際仲裁中心提供最高600萬元財政資助，後者當時已在灣仔會展預定場地。

劉光源：港浴火重生

另外，外交部駐港特派員劉光源連續第二日在香港法律周活動致辭，回應海牙國際私法會議亞太區域辦事處成立10周年。他回顧過去10年時提及，面對香港一度出現嚴峻局面，中央政府按《憲法》及《基本法》對特區實施全面管治權，制定《港區國安法》及修改選舉制度，形容香港目前浴火重生，新一屆特區政府焦點轉向經濟、民生及社會穩定（social stability）。

劉光源又相信，在港的國際法律組織將大有可為。

林定國：執行內地民商事裁決

港提供普通法保障

律政司長林定國則說，雖然香港與內地法律制度有不同，但兩地訂立多個司法互助協議。他引用立法會日前通過的《內地民商事判決（相互強制執行）條例》，提供直接渠道在港執行內地裁決，同時提供普通法保障及符合國際標準，可更好保障與訟方利益及確定性，認為反映一國兩制的生命力及獨特性。