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港聞二

藥劑師醫務化驗師擬納強制舉報虐兒名單

【明報專訊】政府擬立法規定部分指定職業須強制舉報懷疑虐兒個案，今年8月至10月當局就強制舉報機制向業界舉辦17場諮詢會，將向立法會提交立法建議及持份者諮詢結果。立法建議文件中，醫療衛生界須強制舉報的指定職業新增醫務化驗師和藥劑師。有藥劑師表示，業界擔心難辨虐兒，縱有懷疑亦未必舉報，憂誤墮法網。

政府立法建議文件表示，過去政府兩個月就強制舉報虐兒諮詢業界，業界確認支持立法大方向，擬明年上半年向立法會提交條例草案。根據政府立法建議，兒童界定為18歲以下者，社福界、教育界及醫療衛生界指定專業人士被視為「強制舉報者」，須就身體虐待、性侵犯及心理虐待3類虐兒情况強制舉報，沒履行強制舉報者可被判3個月監禁及罰款5萬元。

立法建議文件中，須履行強制舉報責任的醫療衛生界別的指定職業，由早前業界諮詢文件的17個職業增至現時19個，新增醫務化驗師和藥劑師。文件亦列出業界諮詢結果，稱大部分持份者贊成將兒童界定為18歲以下者，但有個別持份者建議界定為16歲以下，以反映較年長的兒童具備知情決定能力。另有持份者表示，部分個案不易察覺，建議政府就「應在什麼情况下必須舉報」，給予更具體指引。

崔俊明：業界憂誤墮法網

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，市民最易接觸到的醫療專業為藥房藥劑師，納入藥劑師可擴大監察虐兒。崔說，如有人帶同兒童到藥房購買紗布等敷料，如藥劑師發覺兒童有明顯瘀傷，可嘗試了解其成因，不過虐兒者或被虐者未必願意透露，藥劑師亦難追問，或因未能確定有虐兒而沒舉報，有業界擔心會誤墮法網。他認為，立法後政府應加強向業界解說，教導藥劑師辨識虐兒。

相關字詞﹕強制舉報虐兒 虐兒

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