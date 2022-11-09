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童樂居案被告拋擲幼童辯稱「少少甩手」

【明報專訊】香港保護兒童會院舍「童樂居」虐案，24歲幼兒工作員否認9項虐兒罪，昨在九龍城裁判法院開審。閉路電視片段顯示，被告曾向9名幼童施襲，包括將一名幼童揈向後方。案件表證成立後，被告自辯稱該幼童較重才「少少甩手」，遭控方質疑屬日常對待幼童的方式。被告在盤問下又同意案中行為粗魯，惟力度不大，不曾令幼童受傷或哭泣。案件押後至12月2日作結案陳辭。

被告李慧雯（24歲），9項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪發生於2021年11月19日至12月20日，涉及9名1至2歲的受害幼童、7次襲擊。

閉路電視攝施襲過程 控9罪

控方倚賴童樂居閉路電視片段舉證，其中兩次襲擊發生於活動室，被告拍打1歲男童G及R的前額，致二人向後跌在軟墊上；以及手握1歲女童AA的下巴，再用積木襲擊她。另有4次襲擊在遊戲區發生，被告將1名不知名幼童揈向後方，又拍打另外兩名不知名幼童、1歲男童K的頭部，另揑2歲男童J的臉。另外被告亦涉在睡房內拍打1歲男童AK的頭部。

被告自辯稱，年幼兒童或未能聽清指令，她會着幼童躺下或靠牆休息冷靜。有一次，因多名幼童一同推跌積木，她遂拍男童G及R的頭一下着他們躺下。惟控方盤問指，被告從後拉G及R的前額，致二人向後跌，或令G的頭部撞向軟墊上的積木，被告不同意，辯稱「佢跟住我隻手落」。

被告續稱，在遊戲區的飲水環節期間突然有幼童「打嚟打去」，其中一名身分不詳幼童壓到其他幼童的頭部，她欲將該幼童移到後方，她稱「貼住我隻腳移去後面，但體重有啲重，少少甩手，睇出嚟就係咁」，遭控方質疑「甩手」非意外，而是平日對待幼童的方式，被告再次否認。

控方指，被告大可耐心向幼童講解，毋須打、拉扯或揈開幼童，被告同意情急之下行為「粗魯咗」，但只為停止他們的行為，從不使用暴力，亦無令幼童哭泣或受傷。

保良局虐兒案 多一職員被捕

另外，銅鑼灣保良局嬰兒組留宿幼兒中心9月爆出虐兒案，繼早前兩名女職員涉虐兒被捕後，警方昨再拘捕一名25歲院舍女職員，連同早前被捕的33歲及28歲女職員，各人分別被暫控1項、5項及3項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，今早東區裁判法院提堂。

【案件編號：KCCC 1883/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 幼兒工作者 對所管兒童或少年人虐待或忽略罪 童樂居

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