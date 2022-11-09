盧寵茂:考慮立法控煙 合法年齡擬年年提升 「下一代永遠無法買煙」

本港去年吸煙率9.5%，盧寵茂昨在「香港控煙四十周年慶祝典禮」致辭時表示，政府一直設法降低煙草產品吸引力，包括上調煙草稅、取締煙草產品宣傳等，但要將吸煙率降至7.8%甚至更低，有必要更積極進取。他說，會參考其他地區控煙策略，包括考慮在更多公眾地方禁煙。

研增禁煙區 已有計劃下階段諮詢

盧寵茂指出，為禁絕煙草產品對下一代禍害，會考慮參考其他地方經驗，推出進一步措施避免年輕人染上煙癮，包括提高最低合法買煙年齡，甚至立法持續提高最低合法買煙年齡，以使下一代永遠不能合法地購買吸煙產品。他稱，政府已有計劃就下階段控煙措施做公眾諮詢。

議員稱不應剝削市民選擇

「唱K飲酒有害 係咪要禁埋」

湯修齊表示，參考外國經驗，提高合法買煙年齡有助降低吸煙率，但如只「提高」一次效果有限，認為應每年提高，強調若隔數年才提高一次，青年可隨年齡增長合法買煙，失去政策原意。

批發及零售界立法會議員邵家輝認同提高合法買煙年齡至21歲，但不應持續提高，令市民「終身禁買煙」，重申不應剝削市民選擇權。他說，公眾均知吸煙有害，但「唱K唱到凌晨、飲酒飲得多都有害」，反問「係咪要禁埋？以後大家只去圖書館睇書？」他強調當局即使為保市民健康，也不能「規劃埋人哋人生」。

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律稱，外國推行「世代禁煙」前提是成年煙民仍可選擇加熱煙或電子煙替代品，以循序漸進手段控煙，惟本港目前同步禁傳統煙及新型煙草，盼當局「放下理想主義」，為世代禁煙政策提供更多本地數據。湯修齊認為，現時方案已屬循序漸進，因現有煙民將來仍可買煙，措施只為長遠杜絕下一代成煙民。