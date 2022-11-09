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求愛不遂斬傷租客 已婚漢認罪囚4年

【明報專訊】已婚男侍應來港後居於父母的寮屋，懷疑追求寮屋女租客不遂，持菜刀斬向女方頭部、手臂等，導致女方頭皮及前臂多處裂傷。男子昨於高院承認一項「有意圖而傷人」罪，判囚4年。法官李運騰批評被告佔有慾強，因事主拒絕追求而懷恨在心，以菜刀襲擊手無寸鐵的事主，手法兇殘。

求情稱感情瓜葛 官斥兇殘

被告饒樂樂現年36歲，內地出生，已婚及育有一子。庭上透露，他有意辦離婚手續，妻兒現居內地。辯方求情稱，本案因被告與事主的感情瓜葛而起，冀法庭輕判。

李官判刑時表示，本案涉及多項加刑因素，例如被告一直發短訊責罵有意搬走的事主，從短訊內容可見，被告性格自以為是，因事主擺脫追求而深深不忿。李官形容，被告從後方施襲的手法卑劣，涉案菜刀足以致命，法庭不會姑息此等襲擊行為。李官採納6年為量刑起點，因被告認罪獲三分之一刑期扣減，判囚4年。

事主欲遷出 遭短訊責罵從後施襲

根據案情，被告居於父母的上水寮屋，事主李小梅（案發時32歲）租住寮屋一個房間。被告稱兩人曾發展情侶關係，事主則稱已拒絕被告追求。2020年11月某日晚上，被告曾敲事主房門，遭事主揮刀趕走。事主表明將搬離寮屋，遭被告以文字短訊責罵。

事發2020年11月27日，事主返回寮屋執拾物品，突然感覺頸部被人砍中，轉身看見被告手持菜刀。被告以菜刀擊中事主的頭皮、頸部，並將事主推倒地上，斬向事主右膝。事主一度用手阻擋，被告隨即拳打事主手臂。事主逃至附近的燒烤場，職員發現事主全身浴血，於是報警。被告在錄影會面中表示，案發前不久與事主分手，當日一時衝動下犯案，無打算殺死對方。

【案件編號：HCCC 99/22】

相關字詞﹕高等法院 有意圖而傷人罪 求愛不遂 侍應

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