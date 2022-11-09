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少年捱撞命危 司機逃遁疑燒車滅迹

【明報專訊】一輛奧迪（Audi）前晚駛至元朗灰沙圍時撞倒一名14歲少年，事主多處受傷昏迷，經6小時手術搶救，至截稿時情况仍然危殆。肇事跑車意外後逃離現場，凌晨時分一輛疑與本案有關的跑車於屯門福亨村焚毁，警方初步調查顯示有人犯案後放火燒車毁屍滅迹，昨日拘捕該車車主，有黑幫背景，相信涉案司機另有其人，正追查下落。

警拘奧迪車主 料非肇事司機

前晚9時許，一名14歲彭姓少年途經元朗青山公路屏山段近灰沙圍時，遭一輛往屯門方向行駛的私家車撞倒昏迷，由救護車送院搶救，情况危殆。交通警及探員昨早到涉事路段及村內蒐證視察，在附近倉庫等翻查閉路電視。

前晚元朗肇禍 昨凌晨屯門焚車

另一邊廂，昨天凌晨約3時許，屯門福亨村對開黃崗圍路發生縱火案，一輛奧迪跑車冒煙起火，消防員將火撲滅，奧迪車廂嚴重焚毁，起火原因有可疑。鑑證科人員及政府化驗師昨早到場協助蒐證，發現現場遺下車輛碎片與元朗車禍現場的碎片屬同一車輛。警方根據車牌資料，拘捕一名43歲馮姓男子，報稱商人，據了解他有黑幫「和勝和」背景，警方正追查當時駕車的司機。

街坊讚男生乖巧 疑扔垃圾遇禍

據了解，彭與父母居於灰沙圍一村屋單位。街坊鄧小姐表示，事主為家中獨子，並非原居民，其父母在村內已居住近20年，為人友善。她透露少年於元朗公立中學就讀，性格乖巧文靜勤力，「返學放學，放學補習」。鄧引述消息稱少年前晚懷疑外出扔垃圾並沿路散步，不幸遇上車禍。

斥事發過路處車輛衝燈常見

鄧小姐稱，事發後曾遇到事主父親，對方指兒子頭部及手部受傷，經6小時手術救治仍然昏迷，感到憂心，她安慰說「可能麻醉藥未過」。鄧昨早透過新聞得悉車禍，對事件感氣憤，指涉事行人過路處經常見司機罔顧安全行車，「我都唔知佢有冇留意燈位，綠燈都照過照衝，我眼見都有成十次有多」，因此自己過路前除了看燈位，會留意車輛是否有停車意向。

元朗公立中學證實一名中三生在青山公路遭遇車禍，校方已啟動「危機處理小組」並通知學生有關意外，學校教師、社工及教育心理學家已即時輔導學生，協助疏導情緒。

相關字詞﹕交通意外 灰沙圍

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