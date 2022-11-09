揭渠蓋拾銀包 男子倒豎葱浸水亡

渠深2米 死者頭部上半身浸水

事發海達邨海盛樓對開近深旺道交通燈位，行車線路邊有3個水渠口，渠口約0.5米乘0.5米，鋪上兩塊三角形拼合而成的斜紋渠蓋。昨凌晨4時許，保安員發現一名男子跌入水渠後報警求助。警方及消防員接報趕抵發現男子「倒豎葱」式跌落約2米深水渠內，頭部及上半身浸於污水中，救起時已無反應，其後送往明愛醫院，經搶救證實不治。

事發凌晨1時 3小時後被發現

事主為一名63歲泰國籍男子，持香港身分證，警方翻查附近閉路電視發現事主約於凌晨1時許，路經上址時疑銀包跌出，從渠蓋罅隙掉入渠內，相信事主自行揭開兩塊三角形渠蓋，探身入渠企圖執拾銀包時失平衡跌落水渠，釀成悲劇。死者死因有待驗屍確定，消防及警員其後抽走渠內積水，撿回相信屬於事主的銀包。

路政署表示昨早得悉意外後，即時派員到場檢查，確認渠蓋已放回原處，亦沒有發現渠蓋破損。署方對意外深表難過，提醒市民如遇類似情况切勿自行打開渠蓋，應即時向警方求助或與該署聯絡。