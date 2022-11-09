地盤30鋼筋墜落 壓死四旬工人

死者王嚴然，43歲，據悉在地盤從事消防工程。王為家庭支柱，與太太育有一女，女兒剛升讀中學。死者胞姊表示，弟婦持探親簽注來港，弟弟在涉事公司工作一年，為家中經濟支柱。

昨午12時許，尖沙嘴亞士厘道21號一個地盤發生工業意外，警方接報指有約30條長約1至4米靠牆的鋼筋突然從一樓倒塌並壓到一名工人。消防及流動醫療隊接報到場救援，救出一名工人，他昏迷由救護車送院搶救，送院後證實不治。死者親友驚聞噩耗趕到醫院了解。據悉涉事地盤為商業項目21 Ashley，擬建以健康為主題的醫療中心。

工會料備用鋼筋無固定 「放太出」釀禍

建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清表示，鋼筋有不同型號，一般為12米長，粗幼不一，重量有異；一般用於樓宇地基工程的鋼筋一支可重幾百公斤，「好似手臂咁粗」。蘇稱鋼筋由供應商送往工地後會先送往「拗鐵場」調整長度或改變形狀再運至樓層備用。他說大廈仍未建好，平台沒有欄杆固定物料，估計使用前將鋼筋「擺得出過頭」釀禍。他建議工人一定要紮好鋼筋，「最好用架存放，等佢唔好碌嚟碌去」。

勞工處令停工 發展商促總承建商查

發展商建灝地產集團表示，死者由二判聘請，對此深感遺憾和難過，集團已經即時跟進及敦促總承建商實力工程有限公司聯絡死者家屬，亦已要求總承建商徹查及協助調查。