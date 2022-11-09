維修壓路機 好爸爸砸斃 死者育4年幼子女 供養母親外母

遺孀稱丈夫入職一個月 「得一個全職返工」

昨午3時，38歲男工人丘如蜜在大埔林村新屋排一間建築機械公司貨倉，維修一部約3噸重的壓路機時，被突然塌下的機器壓住頭部。現場消息指，事發時他未有唧起壓路機，自行鑽到機器底維修。工友把他救出，丘頭及腳受傷昏迷，送大埔那打素醫院搶救後不治。涉事貨倉掛有「友興行」水牌，該公司提供震動壓路機、發電機等租賃服務，本報致電該公司，女職員稱公司正處理事件不便回覆。勞工處昨向涉事倉庫東主發出暫時停工通知書，包括檢查維修及保養壓路機。

丘一家六口住大埔大元邨一單位，包括一對13歲大孖女、8歲幼女及10歲兒子。丘是家庭支柱，太太為家庭主婦，他同時亦要供養七旬母親及八旬外母，生活艱辛。

丘太表示丈夫從事重型機械維修工作超過10年，剛入職涉事公司約一個月，即遇上意外。她表示事發後公司僅知會丈夫被送往醫院，未有提及意外經過等詳情，「我搏命趕到嚟醫院都唔知發生咩事」。她說丈夫工作地點滿佈機器，他的同事多為年老散工，上周同事告假兩天，丘須獨力處理工作，批評公司罔顧安全，不斷哭訴「咁大間公司得一個全職返工」、「3噸嘢砸落嚟」，要求為丈夫討回公道。死者表弟黃先生批評，該公司安排的工作量不合理。

李耀培籲維修重型車 最少兩人負責

丘太說丈夫一向寡言顧家，默默肩負家庭重擔，是「好爸爸」、「好丈夫」，即使工作忙碌都會盡量抽時間陪伴子女，「佢做份工好辛苦，得星期日休息，上午可能瞓吓覺，下午就同小朋友玩一個鐘左右」。她表示丈夫中三學歷，而兒子成績優異，丈夫生前「想個仔讀書成功」，惟現時不幸離世。丘太稱丈夫「食咗無文化的苦」，自己亦擔心日後未能為子女提供良好教育條件。

香港汽車工業學會會長李耀培表示，維修重型車輛時要使用標準和重型設備支撐維修車輛，並用鐵槌輕輕敲擊支架，檢查支撐是否穩妥。他提醒技工，切忌單獨維修，認為最少需兩人負責，一人維修時另一人可在旁留意車輛有否移位，一旦觀察到異樣，可着車底技工盡快離開。他說，購買車輛時一般附上維修手冊和安全指引，列出包括維修車輛是否需佩戴安全帽及重型車輛是否適合支撐，或需否使用地坑式基台維修。

職安修例審議中 孫玉菡：希望加快

立法會現正審議《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》，以增加相關罰則。被問及審議工作進展緩慢，勞福局長孫玉菡昨表示，希望可以加快審議過程，盡快通過提升罰則的條例。他說，與不同背景的議員談論時，各人均有做好職安健工作的大共識，認同需提升職安健罰則，稱審議過程牽涉不少條文，理解議員希望仔細審議，局方會盡力配合。孫稱，除了改變罰則，同時希望多管齊下包括預防、教育、培訓、巡查等，局方與業界加強合作，做好地盤建築安全設計，加強安全角色與責任，盼用所有辦法實質改善建造業安全。