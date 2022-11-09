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類鼻疽增一長者亡 周五刊憲須呈報

【明報專訊】深水埗自8月起錄得25宗類鼻疽個案，雖然至今已有21日未有新個案，但該區患者再多一人死亡，令過去3個月累計增至7人死亡。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，預計本周五刊憲將類鼻疽納入法定須呈報傳染病，相信有助掌握疫情走勢。有私家醫生稱，難從求診者臨牀表徵判斷有否感染類鼻疽，建議防護中心定期向業界發放個案行蹤、懷疑爆發區域等資訊，形容會「比較好做事」。

本港去年錄得17宗人類感染類鼻疽個案，今年至今錄得34宗個案，較去年全年已升一倍。衛生防護中心昨日公布，深水埗患者中，一名患有糖尿病、高血壓等的89歲老翁前日（7日）離世。

私醫稱病徵不特別 籲當局定期交代新例行蹤

歐家榮昨早出席深水埗區議會會議時稱，估計氣溫升高、人口老化等因素令本港個案增加，將類鼻疽納入法定須呈報傳染病後，所有註冊醫生若有懷疑或證實感染類鼻疽個案均要呈報，有助中心監察流行趨勢，亦相信私家醫院有足夠檢測能力。

家庭醫生林永和稱，相信防護中心會向業界交代須留意病徵等指引，按其經驗，呈報個案手續不繁複，「無咩理由唔支持刊憲」。他補充，類鼻疽病徵不特別，醫生通常要從求診者職業、曾否到訪爆發地區等因素初步判斷，建議防護中心定期向醫生交代新確診個案的行蹤、居所等。

衛生防護中心連日調查深水埗多宗個案，日前在區內配水庫的泥土樣本成功種菌，部分與區內患者極度同源。歐家榮昨日補充，深水埗近日無供水系統受外來物污染，相關配水庫和區內食水樣本化驗檢測一直符合本地食水標準，未來將在相關配水庫深入調查，包括在通風口收集拭子樣本。

水務署總工程師何禮華稱，署方周日（6日）已在石硤尾1至3號配水庫、畢架山配水庫的通風口加裝高效能空氣過濾網，另已安排在配水庫出水口加裝儀器實時監測餘氯。

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